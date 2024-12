U Tbilisiju je policija i u ponedeljak uveče suzavcem i vodenim topovima pokušala da razbije demonstracije. Prethodnih dana uhapšeno je više od 200 ljudi koji protestuju zato što je gruzisjka vlada na četiri godine suspendovala pregovore o članstvu u Evropskoj uniji, prenosi agencija AP.

Vest dana u Gruziji je bila da je nakon sukoba između demonstranata i policije u glavnom gradu uhapšen Zurab Japaridže, jedan od lidera opozicione „Koalicije za promene“, ali je pušten na slobodu u toku dana.

„Izašao sam“, rekao je Japaridže u poruci na društvenim mrežama. Iako je pušten iz pritvora, to nije smirilo hiljade demonstranata koji su peti dan zaredom protestovali u centru Tbilisija.

Snage reda koristile su vodene topove i suzavac da ih oteraju od zgrade parlamenta kod koje se skupljaju svake večeri otkako je vladajuća stranka Gruzijski san – koju njeni protivnici optužuju da je falsifikovala rezultate nedavnih parlamentarnih – obznanila pauzu u pregovorima sa Evropskom unijom i da čak neće više da koristi ni finansijska sredstva iz budžeta EU.

🚨🇬🇪GEORGIA ARRESTS OPPOSITION LEADER

Zurab Japaridze was arrested after taking part in anti-government protests outside parliament.

The Georgian government’s decision to suspend negotiations to join the European Union have sparked protests across the country in recent days.… pic.twitter.com/B6SyFWxFOS

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 2, 2024