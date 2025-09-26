Rusija je plaćala moldavskim pravoslavnim sveštenicima da idu na hodočašća u Moskvu i davala im debitne kartice sa stotinama dolara, a sveštenici su zauzvrat kreirali Telegram kanale kako bi uticali na moldavske izbore

Mihaj Biku (39, sveštenik Pravoslavne crkve u Moldaviji, ukrcao se na let kući iz Moskve pomalo šokiran od neobične pažnje koja mu je bila posvećena.

Biku je za Rojters rekao da su on i grupa od nekoliko desetina moldavskih sveštenika proveli čitavu sedmicu na potpuno plaćenoj turneji po nekim od najsvetijih mesta Ruske pravoslavne crkve u septembru prošle godine.

Ruski pravoslavni zvaničnici su im dali vaučere u vrednosti od 10.000 rubalja (120 dolara) da ih potroše u crkvenim prodavnicama koje prodaju ikone i suvenire, rekao je Biku.

Dodao je da su bili su na seriji predavanja teologa i istoričara koji su naglašavali da su Rusija i bivša sovjetska država Moldavija „povezane vekovnom tradicijom i zajedničkom verom i da moraju da se drže zajedno protiv moralno korumpiranog Zapada“.

Pre nego što su odleteli kući, Biku i mnogi drugi u njegovoj grupi dobili debitne kartice koje je izdala ruska državna banka, koje su im u manastiru uručile osobe koje nisu pripadale crkvi, a koje nije mogao da identifikuje.

Rečeno im je da će im novac biti prebačen ubrzo nakon što se vrate u Moldaviju.

Sveštenici su morali da pruže uslugu zauzvrat: kada su primali kartice, Biku je rekao da mu je rečeno da se u zamenu za novac, a on je dobio oko 1.200 dolara po povratku, od njih očekuje da kreiraju kanale na društvenim mrežama za svoje parohije u Moldaviji kako bi upozorili svoju parohijane na opasnosti od težnje prozapadne vlade ka bližoj evropskoj integraciji.

Poziv vernicima da se suprotstave prozapadnom pritisku

U Moldaviji, maloj, duboko religioznoj državi u nedelju se održavaju ključni parlamentarni izbori koji bi mogli da osujete njen napredak ka članstvu u EU.

Iako je Moldavija stekla formalnu nezavisnost od Moskve 1991. godine, njena pravoslavna crkva – poštovana institucija koju sledi većina od 2,4 miliona stanovnika – ostaje podređena Moskovskoj patrijaršiji.

Nakon završetka putovanja Bikua i ostalih sveštenika iz Moldavije, počela je onlajn kampanja.

Skoro 90 novih Telegram kanala je uspostavljeno kao nalozi moldavskih pravoslavnih parohija tokom prošle godine, navodi Rojters.

Većina kanala je objavljivala identičan sadržaj gotovo svakodnevno, pozivajući vernike da se suprotstave prozapadnom pritisku.

Na pitanje otkud odjednom toliko novih kanala, Telegram je rekao da je to politički neutralna platforma koja poštuje mirnu slobodu govora.

Onlajn aktivnost se pojačava kako se približavaju nedeljni izbori. Izvor većine sadržaja, kanal pod nazivom Sare si Lumina, koji redistribuiraju parohijski nalozi, objavio je više od 600 poruka između maja i avgusta, skoro trostruko više nego što je objavljeno u prethodna četiri meseca ove godine.

„EU ugrožava tradicionalne porodične vrednosti Moldavije“

Glavna poruka je da su „tradicionalne porodične vrednosti Moldavije ugrožene od strane EU koja će primorati građane da prihvate LGBT identitete, degradirati moral i uništiti slobodu veroispovesti“.

Iako objave nisu eksplicitno proruske, one odražavaju narative koje promovišu opozicione stranke koje se zalažu za bliže veze sa Moskvom.

„Danas se naša zemlja nalazi pred sudbonosnim izborom. Savetuje nam se da napustimo veru, jezik i svoje korene u zamenu za strana pravila i ‘evropske vrednosti’“, navodi se u jednoj poruci objavljenoj 18. septembra na 39 h parohijskih kanala.

„Hoće li Moldavija zadržati svoju nezavisnost ili postati mostobran za spoljne interese? Zavisi od nas – hajde da napravimo pravi izbor 28. septembra“, navodi se u porukama.

Izvor: Rojters