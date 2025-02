Evelyn Hockstein/Pool Photo via AP

Visoki zvaničnici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država započeli su u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije, razgovore o poboljšanju odnosa i okončanju rata u Ukrajini.

Ovaj susret je još jedan iskorak Trampove administracije da preokrene dosadašnju američku politiku izolacije Rusije i trebalo bi da utaba put za sastanak između američkog predsednika Donalda Trampa i Vladimira Putina.

Stejt dipartment je saopštio da je razgovor u Rijadu prvi korak koji će pokazati da li je Rusija ozbiljna u vezi sa okončanjem rata, dok Moskva navodi da je cilj normalizacija odnosa sa Amerikom, koja joj je, zajedno sa Evropskom unijom, uvela niz sankcija nakon invazije na Ukrajinu.

Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski rekao je da Kijev neće učestvovati u pregovorima o okončanju rata, jer nisu pozvani na te razgovore, niti će prihvatiti bilo kakav ishod pregovora koji će se odvijati bez Ukrajine. On je trenutno u poseti Turskoj, gde će razgovarati sa predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom.

Amerika na prvom mestu

Ako, međutim, Tramp ukine finansijsku i vojnu pomoć Ukrajini, to bi Kijev naterlao na bolne kompromise koji su do sada odbijani jer bi suštinski bili priznanje pobede Rusije.

Stav republikanaca bliskih Trampu je da Amerika ne treba da plaća milijarde za rat koji je izvan njihove interesne sfere, da je to evropski problem, da Rusija ima BDP jedne Italije, te da Evropejci mogu sami da se nose sa podrškom koja je potrebna Kijevu.

Obrazloženje glasi da je svaki dolar potrošen u Ukrajini, dolar manje za američko vojno prisustvu na Pacifiku, a u sukobu sa Kinom za primat globalne supersile pacifička regija je spoljnopolitički prioritet Sjedinjenih Država.

Tramp je još za vreme svog prvog predsedničkog mandata pokazao da ga ne zanimaju potrebe tradicionalnih američkih saveznika, a od prvog dana svog drugog ulaska u Belu kuću je Evropejcima stavio do znanja da će ih „postaviti na njihovo mesto”, da od njega ne očekuju nikakvu popustljivost i nekakvo savezničko usklađivanje politike.

U delegaciji SAD-a su, uz Rubija, izaslanik za Bliski Istok Stiv Vitkov i savetnik Bele kuće za bezbednost Majk Volc.

Uz Lavrova, u ruskoj delegaciji su pomoćnik predsednika Jurij Ušakov i šef državnog fonda Kiril Dimitijev.

Obnova odnosa SAD i Rusije

Pregovori označavaju značajno proširenje američko-ruskih kontakata skoro tri godine od početka rata u kojem su veze pale na najniži nivo u poslednjih nekoliko decenija.

Sastanak se održava nepunih mesec dana otkako je Donald Tramp u januaru preuzeo dužnost predsednika SAD i predstavlja značajno odstupanje od pozicije Vašingtona u vreme administracije Džoa Bajdena da nema ustupanja pred ruskom agresijom na Ukrajinu.

Tramp je ranije rekao da su se on i Putin složili da počnu pregovore o okončanju rata.

Kremlj je ukazao da će razgovorima biti obuhvaćen „niz tema u rusko-američkim odnosima“, kao i mogućeg rešenja rata u Ukrajini i susreta dva predsednika.

Rusija je saopštila da su Lavrov i Rubio već razgovarali u subotu (15. februar) o uklanjanju barijera za trgovinu i ulaganja između dve zemlje.

Izopštena EU

Lideri zemalja članica Evropske unije i Velike Britanije su u ponedeljak (17. februar) održali hitan samit, a poljski premijer Donald Tusk je rekao da bez njih ne bi trebalo donositi odluke o okončanju rata u Ukrajini.

Francuski predsednik Emanuel Makron je saopštio da je razgovarao telefonom sa Trampom i Zelenskim.

„Tražimo snažan i trajni mir u Ukrajini“, napisao je Makron na mreži Iks (X).

„Da bismo to postigla, Rusija mora da prekine agresiju, a to mora da bude praćeno snažnim i kredibilnim bezbednosnim garancijama za Ukrajince“, napisao je on i obećao da će „raditi na tome zajedno sa svim Evropljanima, Amerikancima i Ukrajincima“.

Rusija, koja je okupirala delove Ukrajine 2014, pokrenula je invaziju u punom obimu na tu zemlju u februaru 2022. godine.

Uskoro više