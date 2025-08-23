Rat u Ukrajini

21.avgust 2025. N. M.

Ukrajina i Rusija: Šta Putin traži za mir?

Predsednik Rusije Vladimir Putin traži da se Ukrajina odrekne istočnog Donbasa, članstva u NATO-u i prisustva zapadnih trupa na svojoj teritoriji, a u slučaju da Kijev ne pristane na te uslove, rat će biti nastavljen