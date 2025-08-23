Do daljnjeg, zbog štrajka železničara, stoje vozovi Crne Gore što se odražava i na saobraćaj u Srbiji

U Crnoj Gori je štrajk zaposlenih u Železničkoj infrastrukturi, što se odražava i na saobraćaj u Srbiji.

Naime, kako je 23. avgusta obavestila Železnička infrastruktura Crne Gore do daljnjeg neće biti železničkog saobraćaja zbog štrajka dela zaposlenih u tom preduzeću.

Istog dana, preduzeće Srbijavoz objavilo je da će zato biti izmenjena organizacija vozova ka Baru tako što će crnogorsko železničko preduzeće organizovati alternativni autobuski saobraćaj za putnike iz Srbije, dok se do daljeg u noćne vozove neće priključivati vagoni za prevoz automobila.

Za putnike koji putuju međunarodnim vozom 432 sa polaskom u 20:10 časova iz Bara za Zemun, kao i vozom koji u 19:40 kreće iz Zemuna za Bar, obezbeđen je autobuski prevoz na relaciji Bar-Prijepolje teretna-Bar.

Tokom trajanja izmenjene organizacije saobraćaja noćnih vozova, a zbog autobuskog prevoza putnika na toj relaciji, u noćne vozove se neće priključivati vagoni za prevoz automobila. Za putnike koji kreću u devet časova iz Bara za Petrovaradin, kao i oni koji kreću u 9:02 časova iz Petrovaradina za Bar, obezbeđen je autobuski prevoz na relaciji Bar-Prijepolje teretna-Bar.

Radnici traže povećanje zarada i izmenu kolektivnog ugovora.

Iz ŽICG navode da je zaposleni u tom preduzeću Andrej Kaluđerović, u ime radnika koji su obustavili rad, odbio da razgovara sa izvršnom upravom preduzeća, kao i Odborom direktora, iako su mu razgovori u više navrata ponuđeni, kako bi se našlo rešenje u interesu zaposlenih i omogućilo normalno funkcionisanje saobraćaja.

„Sada je potpuno jasno da se ne radi o sindikalnoj ili radničkoj inicijativi, već o politički instruiranoj opstrukciji kojom se pokušava ugroziti rad železnice i prouzrokovati direktna šteta putnicima i privredi“, ističe u saopštenju ŽICG. Zahtevi koje radnici postavljaju, po oceni ŽICG, ne mogu biti ispunjeni na način na koji se to očekuje, zato što zavise od Ministarstva finansija-

Izvor: FoNet