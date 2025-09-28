U stampedu na političkom skupu u Indiji poginulo je najmanje 39 ljudi, dok je više od 50 teško povređeno

Najmanje 39 ljudi, među njima 16 žena i 10 dece je poginulo, a više od 50 je teško povređeno na skupu koji je održao tamilski glumac i političar Vidžaj u gradu Karur, u južnoj indijskoj državi Tamil Nadu, saopštile su lokalne vlasti.

„Do sada ima 39 poginulih. U istoriji naše države nikada nije toliko ljudi izgubilo život na skupu koji je organizovala politička stranka i takva tragedija ne bi trebalo da se dogodi ni u budućnosti. Trenutno je 51 osoba na odeljenju intenzivne nege“, saopštio je glavni ministar Tamil Nadua M. K. Staljin.

Više od 50.000 ljudi na malom prostoru

Na skupu u okviru Vidžajeve turneje po državi Tamil Nadu okupio se veliki broj ljudi, a nadležni procenjuju da je na malom prostoru bilo više od 50.000 osoba, prenosi Indija tudej.

Ljudi su počeli da padaju u nesvest na prepunom skupu, a gomila ljudi je u panici počela da beži, dok je popularni glumac koji je postao političar držao govor.

Vidžaj vodi kampanju uoči državnih izbora koji će biti održani početkom sledeće godine.

Nekoliko sati nakon incidenta, Vidžaj je objavio saopštenje na društvenim mrežama u kojem je izrazio tugu, ali nije preuzeo odgovornost za incident, navodi indijski portal.

„Srce mi je slomljeno. Izražavam najdublje saučešće porodicama moje voljene braće i sestara koji su izgubili živote u Karuru. Molim se za brz oporavak onih koji se leče u bolnici“, rekao je Vidžaj u objavi na Iksu.

„Incident tokom političkog skupa u Karuru, u Tamil Naduu, veoma rastužuje“, napisao je indijski premijer Narendra Modi na Iksu.

Izvor: RTS