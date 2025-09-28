Iran
Ujedinjene nacije uvele nove sankcije Iranu
Sankcije Ujedinjenih nacija (UN) protiv Irana ponovo su stupile na snagu zbog nepoštovanja obaveza te zemlje u vezi sa nuklearnim programom
U stampedu na političkom skupu u Indiji poginulo je najmanje 39 ljudi, dok je više od 50 teško povređeno
Najmanje 39 ljudi, među njima 16 žena i 10 dece je poginulo, a više od 50 je teško povređeno na skupu koji je održao tamilski glumac i političar Vidžaj u gradu Karur, u južnoj indijskoj državi Tamil Nadu, saopštile su lokalne vlasti.
„Do sada ima 39 poginulih. U istoriji naše države nikada nije toliko ljudi izgubilo život na skupu koji je organizovala politička stranka i takva tragedija ne bi trebalo da se dogodi ni u budućnosti. Trenutno je 51 osoba na odeljenju intenzivne nege“, saopštio je glavni ministar Tamil Nadua M. K. Staljin.
Više od 50.000 ljudi na malom prostoru
Na skupu u okviru Vidžajeve turneje po državi Tamil Nadu okupio se veliki broj ljudi, a nadležni procenjuju da je na malom prostoru bilo više od 50.000 osoba, prenosi Indija tudej.
Ljudi su počeli da padaju u nesvest na prepunom skupu, a gomila ljudi je u panici počela da beži, dok je popularni glumac koji je postao političar držao govor.
Vidžaj vodi kampanju uoči državnih izbora koji će biti održani početkom sledeće godine.
Nekoliko sati nakon incidenta, Vidžaj je objavio saopštenje na društvenim mrežama u kojem je izrazio tugu, ali nije preuzeo odgovornost za incident, navodi indijski portal.
„Srce mi je slomljeno. Izražavam najdublje saučešće porodicama moje voljene braće i sestara koji su izgubili živote u Karuru. Molim se za brz oporavak onih koji se leče u bolnici“, rekao je Vidžaj u objavi na Iksu.
„Incident tokom političkog skupa u Karuru, u Tamil Naduu, veoma rastužuje“, napisao je indijski premijer Narendra Modi na Iksu.
Izvor: RTS
Sankcije Ujedinjenih nacija (UN) protiv Irana ponovo su stupile na snagu zbog nepoštovanja obaveza te zemlje u vezi sa nuklearnim programom
U Moldaviji se u nedelju (28. septembar) održavaju izbori. Birališta su otvorena, a rezultati će pokazati dalji put zemlje - ka Evropskoj uniji ili Rusiji
Donald Tramp, američki predsednik zatražio je od Vrhovnog suda da odobri njegovu odluku da se uskrati državljanstvo po osnovu rođenja deci čiji su roditelji ilegalni imigranti ili posetioci sa kratkoročnim vizama
Nepal se primirio posle dana haosa i svrgavanja vlasti. No, mladi kažu da posao ni izbliza nije gotov – valja sprečiti da se na izborima u martu na vlast vrati „stara korumpirana garda“
Da bi Izrael bio isključen iz takmičenja za Pesmu Evrovizije 2026. godine u Beču potrebna je apsolutna većina glasova članica Evropske radiodifuzne unije
Režim u kontraofanziviKo se to nama sprema za izbore Pretplati se
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.Vidi sve