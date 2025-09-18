Donald Tramp proglasio je antifašistički pokret Antifa terorističkom organizacijom. Šta je Antifa i zašto je ona za američkog predsednika „radikalna levica”

„Drago mi je da obavestim naše brojne američke patriote da Antifu, bolesnu, opasnu, radikalno levičarsku katastrofu, proglašavam za veliku terorističku organizaciju“, napisao je predsednik SAD DonalTramp. „Takođe ću snažno preporučiti da se oni koji je finansiraju temeljno istraže u skladu sa najvišim pravnim standardima i praksama. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju!“

Ovaj potez je objavio na svojoj platformi Truth Social. Ipak, nije sasvim jasno koji će mehanizam Tramp koristiti da bi Antifu i zvanično proglasio terorističkom organizacijom, jer grupi nedostaje centralizovana struktura ili definisano vođstvo, pa je nejasno ko iće tačno biti meta, piše CNN.

Sve teroristi

„Ovo je samo jedna od mnogih akcija koje će predsednik preduzeti kako bi se pozabavio levičarskim organizacijama koje podstiču političko nasilje“, izjavio je zvaničnik Bele kuće za CNN.

Povod za ovu Trampovo kategorizaciju je ubistvo Čarlija Kirka koje se dovodi u vezi sa onim što propoveda njegov desničarski pokret Turning Point USA. Mržnja desničara u Americi je, nakon ubistva njihovog influensera i čoveka zaduženog za vrbovanji mladih „trampista“, na vrhuncu, pa se aktuelni predsednik SAD nameračio da sve „radikalne liberale“ optuži da su podstrekači terorističkih napada na njega i njegove „pristojne Amerikance“.

Šta je Antifa

Antifa, skraćeno od „antifašistički“, je grupisanje aktivista uglavnom privrženih krajnjoj levici.

Tu spadaju anarhisti, ali i komunisti i socijaldemokrate. Razlikuje ih njihova spremnost da pribegnu nasilju – kako kažu, u samoodbrani ili da bi zaštitili zajednice.

Pokret, koji je u jednom trenutku gotovo potpuno iščezao u SAD, doživeo je novu navalu interesovanja posle prvog izbora Donalda Trampa za predsednika. Oni se često sukobljavaju sa krajnjom desnicom pruvreženoj Donaldu Tramu.

Tokom protesta 2020. postoje neki dokazi da su učestvovali u uništavanju javne imovine. Vlasti u Teksasu, na primer, tvrde da su trojica navodnih pljačkaša u Ostinu bili povezani sa Antifom.

Ali su desničarski aktivisti i Tramp izneli su mnogo ozbiljnije optužbe – da su oni pokretačka snaga koja stoji iza nasilja, pisao je BBC.

Iako američki predsednik može da proglasi pojedince ili grupe stranim teroristima, pravni eksperti su doveli u pitanje da li Tramp ima ovlašćenje da proglasi Antifu „domaćom terorističkom organizacijom“.

Nema mnogo dokaza za ovakve generalizovane tvrdnje. Aktivisti Antife su relativno retki – njihove brojke su sićušne u poređenju sa masovnošću protesta u SAD, pisao je britanski javni servis.