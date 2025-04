Denver Nagetsi u kojima igra Nikola Jokić smenili su trenera Majka Melouna, a uz njega otkaz je dobio i generalni menadžer Kalvin But. Novi trener biće doskorašnji asistent Dejvid Adelman.

Denver je izgubio četiri utakmice uzastopno i od borbe za drugo mesto na tabeli Zapadne konferencije stigli su do toga da im i plasman u plej-of može biti upitan.

Loša igra u poslednje vreme izgleda nije mogla da prođe nezapaženo kod čelnika Denvera, koji se su se odlučili na ovako radikalan potez u najvažnijem delu sezone, što može da stvori i kontra-efekat.

Meloun je trener sa najviše pobeda u istoriji Denvera, a na klupu je se 2015. godine. Osam sezona kasnije, 2023. uspeo je sa Nagetsima da osvoji titulu šampiona u NBA ligi, ali su mu poslednji rezultati došli glave.

Nekoliko puta u prethodnim godinama se govorilo o tome u američkim medijima da Meloun nije iskoristio sav potencijal koji ekipa ima na čelu sa Nikolom Jokićem, ali je svaki put to zamaskirano dobrim rezultatima.

