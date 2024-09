Deo opozicije u Srbiji je Skupštini 10. septembra predao predlog izmene zakona kojom se traži zabrana istraživanja i eksploatacije litijuma i bora.

Inicijativu opozicije su podržali Savez ekoloških organizacija Srbije i udruženje „Ne damo Jadar“ koji su organizovali proteste protiv iskopavanja litijuma.

Inicijativu je podržao i opozicioni pokret „Kreni-promeni“ koji nema predstavnike u republičkoj Skupštini.

Da li će biti dijaloga?

Prethodnih dana je bilo neizvesno da li će do sednice doći.

Profesor na Fakultetu političkih nauka (FPN) u Beogradu i poslanik Zeleno-levog fronta (ZLF) Đorđe Pavićević kaže za Vreme da ne iznenađuje ideja da se Aleksandar Vučić pozove na predstojeću sednicu Narodne skupštine.

„Ako prisustvo predsednika u skupštini znači potvrdu njegovog gigantskog statusa, opstruiranje svake smisaone rasprave i režiranje sednice prema poznatom scenariju, onda će opozicija biti protiv prisustva predsednika u skupštini, ne samo na predstojećoj sednici“, rekao je Pavićević.

On dodaje da ukoliko predsednik hoće dijalog sa opozicijom i to dijalog koji će lično on voditi, za to je do sada imao mnogo prilika i mnogo foruma.

„Imaće ih i u buduće, ali to mora biti dijalog“, kaže Pavićević i podseća da to znači da makar dvoje razgovaraju pod ravnopravnim uslovima.

Kolika je želja za raspravom?

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je ranije da je „vrla, amaterska“ opozicija predložila da se održe vanredne sednice o litijumu i o Kosovu, iako se vanredna sednica koja je u toku, završava u ponedeljak u ponoć, pa je pitanje „koliko zaista žele da se o tome raspravlja“.

Međutim, poslanica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić ocenila je da „nema nikakve šanse“ da se ne održi sednica o zabrani iskopavanja litijuma i bora, koju je predložila opozicija.