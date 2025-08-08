Rat u Ukrajini
Susret Trampa i Putina: Da li je na pomolu kraj rata u Ukrajini?
Predsednici Sjedinjenih Američkih Država i Rusije sešće za isti sto. Da li je ovo korak ka okončanju troipogodišnjeg rata u Ukrajini
Sjedinjene Američke Države saopštile su da su povećale nagradu za hapšenje predsednika Venecuele Nikolasa Madura, koga su američke vlasti optužile za trgovinu drogom. Za informacije koje mogu da dovedu do hapšenja SAD plaćaju 50 miliona dolara
Sjedinjene Američke Države udvostručile su nagradu za informacije koje mogu da dovedu do hapšenja predsednika Venecuele Nikolasa Madura.
Prethodna nagrada raspisana u januaru bila je 25 miliona dolara. SAD smatraju da je izbor Madura za predsednika u januaru, u vreme administracije Džozefa Bajdena, nelegitiman.
„Danas Ministarstvo pravde i Stejt department objavljuju nagradu od 50 miliona dolara za informacije koje bi dovele do hapšenja Nikolasa Madura“, napisala je državna tužiteljka Pam Bondi na društvenoj mreži Iks.
Na video snimku objavljenom na mreži Iks, Bondi je optužila Madura za saradnju sa kriminalnim grupama poput „Tren de Aragua“ i kartela „Sinaloa“.
Hil Pinto: Farsa i skretanje sa domaćih problema
„Objava američke državne tužiteljke Pam Bondi o nagradi od 50 miliona dolara za informacije koje će pomoći Vašingtonu da uhapsi predsednika Venecuele Nikolasa Madura zapravo je „cirkuska predstava i očajnički pokušaj“ da se pažnja skrene sa domaćih problema“, rekao je ministar spoljnih poslova Venecuele Ivan Hil Pinto.
„Patetična ‘nagrada’ Pamele Bondi je najsmešnija dimna zavesa koju smo ikada videli. Dok mi razotkrivamo terorističke zavere koje se organizuju iz njene zemlje, ova dama pravi medijski cirkus kako bi udovoljila poraženoj venecuelanskoj krajnjoj desnici“, napisao je Hil Pinto na svom Telegram kanalu.
Prema rečima venecuelanskog ministra, koji je snažno odbacio političku propagandu iz Vašingtona , „predstava“ Pamele Bondi predstavlja „farsu i očajnički pokušaj da skrene pažnju sa sopstvenih problema“, prenosi agencija RIA Novosti.
Naoružani napadač ranio je pet vojnika u vojnoj bazi u Džordžiji
Napad Rusije na luku Ismail u Ukrajini primorao je Rumuniju da zbog blizine sukoba podigne dva borbena aviona F-16 i izda upozorenje za rumunsko stanovništvo
Ruski predsednik Vladimir Putin razgovarao je u Moskvi sa Stivom Vitkofom, specijalnim izaslanikom američkog predsednika Donalda Trampa saopštio je Kremlj, uoči američkog ultimatuma datog Rusiji
Na današnji dan pre osamdeset godina, Hirošima je postala simbol najstrašnijeg razaranja koje je čovečanstvo ikada proizvelo. Dok broj preživelih opada, dvanaestogodišnji Šun Sasaki, praunuk žene koja je preživela eksploziju, posetiocima iz celog sveta prenosi priču o ratu, stradanju i nadi. Njegova misija: da se nikada ne zaboravi
