Sjedinjene Američke Države saopštile su da su povećale nagradu za hapšenje predsednika Venecuele Nikolasa Madura, koga su američke vlasti optužile za trgovinu drogom. Za informacije koje mogu da dovedu do hapšenja SAD plaćaju 50 miliona dolara

Sjedinjene Američke Države udvostručile su nagradu za informacije koje mogu da dovedu do hapšenja predsednika Venecuele Nikolasa Madura.

Prethodna nagrada raspisana u januaru bila je 25 miliona dolara. SAD smatraju da je izbor Madura za predsednika u januaru, u vreme administracije Džozefa Bajdena, nelegitiman.

„Danas Ministarstvo pravde i Stejt department objavljuju nagradu od 50 miliona dolara za informacije koje bi dovele do hapšenja Nikolasa Madura“, napisala je državna tužiteljka Pam Bondi na društvenoj mreži Iks.

Na video snimku objavljenom na mreži Iks, Bondi je optužila Madura za saradnju sa kriminalnim grupama poput „Tren de Aragua“ i kartela „Sinaloa“.

Hil Pinto: Farsa i skretanje sa domaćih problema

„Objava američke državne tužiteljke Pam Bondi o nagradi od 50 miliona dolara za informacije koje će pomoći Vašingtonu da uhapsi predsednika Venecuele Nikolasa Madura zapravo je „cirkuska predstava i očajnički pokušaj“ da se pažnja skrene sa domaćih problema“, rekao je ministar spoljnih poslova Venecuele Ivan Hil Pinto.

„Patetična ‘nagrada’ Pamele Bondi je najsmešnija dimna zavesa koju smo ikada videli. Dok mi razotkrivamo terorističke zavere koje se organizuju iz njene zemlje, ova dama pravi medijski cirkus kako bi udovoljila poraženoj venecuelanskoj krajnjoj desnici“, napisao je Hil Pinto na svom Telegram kanalu.

Prema rečima venecuelanskog ministra, koji je snažno odbacio političku propagandu iz Vašingtona , „predstava“ Pamele Bondi predstavlja „farsu i očajnički pokušaj da skrene pažnju sa sopstvenih problema“, prenosi agencija RIA Novosti.

