Rusko-ukrajinski sukob

06.avgust 2025. I.M.

Trampov izaslanik se sastao sa Putinom

Ruski predsednik Vladimir Putin razgovarao je u Moskvi sa Stivom Vitkofom, specijalnim izaslanikom američkog predsednika Donalda Trampa saopštio je Kremlj, uoči američkog ultimatuma datog Rusiji

Atomske bombe

06.avgust 2025. Džulijan Rial / DW

Hirošima 80 godina kasnije: Deca pričaju umesto mrtvih

Na današnji dan pre osamdeset godina, Hirošima je postala simbol najstrašnijeg razaranja koje je čovečanstvo ikada proizvelo. Dok broj preživelih opada, dvanaestogodišnji Šun Sasaki, praunuk žene koja je preživela eksploziju, posetiocima iz celog sveta prenosi priču o ratu, stradanju i nadi. Njegova misija: da se nikada ne zaboravi