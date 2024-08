Sud u Sibiru osudio je izdavača lokalnog lista „Listok“ na osam godina zatvora jer je taj list pisao o ruskim napadima na civile u Ukrajini.

Sud u gradu Gorno-Altajsku je Sergeja Mihailova, novinara u sibirskom regionu Altaja i izdavača lokalnog lista „Listok“, osudio zbog „širenja lažnih informacija“ o ruskoj vojsci.

Mihailov je uhapšen u aprilu 2022. godine zbog objava na profilima „Listoka“ na društvenim mrežama i napisa na sajtu lista o ruskim napadima na civile u Ukrajini, piše Glas Amerike.

Ruska nezavisna novinska kuća Meduza je prenela da je Mihailov u završnoj reči na sudu rekao da je „svrha publikacije otkrivanje istine“ o ratu i „zaštita sunarodnika od sofisticiranih laži ruske državne propagande“.

U govoru na sudu ranije ove nedelje, Mihailov je ostao pri svom izveštaju i oštro kritikovao Kremlj zbog slanja trupa u Ukrajinu.

⚡️Sergei Mikhailov, the publisher of the independent newspaper Listok in Russia’s Altai Republic, was sentenced to eight years in prison on Aug. 30 for „spreading fakes“ about the Russian Army.https://t.co/20cId5LfgO

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) August 30, 2024