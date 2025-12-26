Ruske okupacione vlasti proglasile su rekonstrukciju Dramskog pozorišta u Mariupolju, u kome je poginulo nekoliko stotina ljudi, znakom obnove, dok su bivši glumci pozorišta to nazvali „plesom na kostima“

Dramsko pozorište u Mariupolju u Ukrajini, uništeno u ruskom vazdušnom napadu 2022. godine dok su se stotine civila skrivale u njegovom podrumu, ponovo će otvoriti svoja vrata.

Ruske okupacione vlasti proglasile su rekonstrukciju znakom obnove, dok su bivši glumci pozorišta osudili novo otvaranje kao „ples na kostima“, piše Gardijan.

Pozorište bi trebalo da ponovo bude otvoreno do kraja godine predstavom „Skarletni cvet“, ruske bajke, nakon što je u protekle dve godine obnovljeno gotovo od nule.

“Dancing on bones.” Russian occupation authorities are reopening the Mariupol Drama Theatre, destroyed in a 2022 airstrike while hundreds of civilians sheltered inside, including children. Russia has denied hitting the theatre and claimed the damage was caused by an explosion… pic.twitter.com/i4stWYV8py — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 25, 2025

„Pozorište se ponovo rađa zajedno sa Mariupoljem. Ruski i sovjetski klasici su se vratili na scenu“, navedeno je u saopštenju pozorišta.

„Ne mogu da smislim drugu reč za to osim cinizma. Na tom mestu bi trebalo da bude spomenik u znak sećanja na stanovnike Mariupolja koji su poginuli tokom ruskog zauzimanja grada, a ne mesto za zabavu“, kaže Jevgenij Sosnovski, fotograf iz Mariupolja koji je intenzivno radio sa pozorištem, ali se preselio u Kijev nakon dolaska Rusa.

Rusija negira odgovornost

Napad na pozorište je jedan od najozloglašenijih incidenata ruskog rata u Ukrajini, a zgrada je bila meta uprkos činjenici da je na trgu ispred nje bilo ispisano „DECA“. Potvrđeno je da je poginulo nekoliko stotina ljudi, ali je stvarni broj verovatno mnogo veći, i teško je verovati da će ikada biti utvrđen.

Rusija je negirala da je pogodila pozorište i tvrdila da je štetu prouzrokovala eksplozija koja je detonirala unutar zgrade, ali nekoliko nezavisnih istraga sugeriše da su odgovorne ruske avionske bombe. Organizacija Amnesti internešenel je zaključila da je razaranje „verovatno izazvalo to što su ruske snage namerno ciljale ukrajinske civile“ i ocenila da bi taj napad trebalo istražiti kao ratni zločin.

„Zabava, pesme i plesovi na svim tim kostima? Imam osećaj da im duše ljudi koji su tamo umrli neće dozvoliti da tamo dobro nastupaju“, rekla je Vira Lebedinska, bivša glumica pozorišta.

An Italian journalist described the restored Drama Theatre in Mariupol as impressive. Daniele del Orco visited the city in 2022 and was able to see how it had changed in a short time. pic.twitter.com/93qUSEGP44 — Bernadette 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇮🇪🇷🇺🇵🇸 (@BDooher) December 22, 2025

Lebedinska je sada smeštena u zapadnom ukrajinskom gradu Užgorodu, zajedno sa malom grupom bivših glumaca iz Mariupolja.

„Na početku je bilo zaista teško nastupati i pitala sam se zašto moram svega toga da se sećam, ali sam nastavila i shvatila da je moja misija da svetu kažem šta se tamo dogodilo u pozorištu“, rekla je Lebedinska.

Međutim, mnogi drugi glumci su ostali u Mariupolju i sarađuju sa novim pozorištem. „Za njih je glavna stvar gluma na sceni, a sve ostalo je nebitno. ‘Mi smo van politike’ je njihov princip. Nije ih briga gde su, u Rusiji ili Ukrajini“, rekao je fotograf Sosnovski.

Bivši direktor pozorišta ostao je u Mariupolju, ali je degradiran da rukovodi orkestrom, dok su ruske vlasti imenovale Igora Solonina, ranijeg zamenika direktora Donjeckog cirkusa, za novog šefa.