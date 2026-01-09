Nemačka
Nemačka privreda trpi zbog menopauze
Posledice menopauze koštaju Nemačku oko devet i po milijardi evra godišnje u izgubljenoj ekonomskoj vrednosti
Iranski prestolonaslednik i opozicionar u egzilu Reza Pahlavi u petak je upozorio da iranski režim planira da iskoristi prekid interneta u zemlji za „ubijanje “ demonstranata i zamolio američkog predsednika Donalda Trampa da bude spreman da interveniše.
„Gospodine predsedniče, ovo je hitan i neposredni poziv za vašu pažnju, podršku i akciju“, napisao je Pahlavi na mreži Iks, a preneo je CNN
„Sinoć ste videli milione hrabrih Iranaca na ulicama kako se suočavaju sa pravim mecima. Danas se suočavaju ne samo sa mecima, već sa potpunim prekidom komunikacije. Nema interneta. Nema fiksnih telefona“, naveo je Pahlavi.
Iran je zbog demonstracija širom zemlje isključio internet i međunarodne telefonske komunikacije, ali su se pojavili kratki onlajn video snimci koje su delili aktivisti i koji navodno prikazuju demonstrante kako okupljeni oko lomača, i dok otpad prekriva ulice Teherana, skandiraju protiv iranske vlade.
Iranski državni mediji tvrdili su da su „teroristički agenti“ SAD i Izraela podmetnuli požare i izazvali nasilje. Takođe je navedeno da je bilo žrtava, ali nije precizirano koliko.
Najstariji sin šaha Mohameda Reze Pahlavija, imao je 16 godina kada je iranska revolucija 1979. srušila četrdesetogodišnju vladavinu njegovog oca, poslednjeg šaha Irana. Pahlavi živi u SAD.
Pahlavi je u u svojoj objavi upućenoj Trampu. Naveo da se iranski ajatolah Ali Hamnei „plaši kraja kriminalnog režima“.
Pozivajući Trampa da preduzme akciju, Pahlavi je rekao da je Hamnei „pretio ljudima na ulicama brutalnim obračunom“ i da gašenje interneta želi da iskoristi „da ubije mlade heroje“.
„Vreme je od suštinskog značaja. Molim vas da pomognete. Dokazali ste, i znam da ste čovek mira i čovek od reči. Molim vas, budite spremni da intervenišete kako biste pomogli narodu Irana“, obratio se Pahlavi Trampu.
Mr. President, this is an urgent and immediate call for your attention, support, and action. Last night you saw the millions of brave Iranians in the streets facing down live bullets. Today, they are facing not just bullets but a total communications blackout. No Internet. No…
— Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 9, 2026
Iran je u petak signalizirao da će snage bezbednosti pooštriti mere protiv demonstranata, direktno se suprotstavljajući obećanju američkog predsednika Donalda Trampa da će podržati one koji mirno demonstriraju, a broj žrtava porastao na najmanje 50.
Na snimku koji je emitovala iranska državna televizija vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei kritikovao je Trampove izjave rekavši da Trampove ruke „uprljane krvlju Iranaca“, a pristalice ajatolaha uzvikivale su „Smrt Americi!“, piše AP.
Državni mediji su kasnije više puta nazivali demonstrante „teroristima“, čime su postavili temelje za nasilno suzbijanje demonstracija.
„Demonstranti uništavaju sopstvene ulice kako bi udovoljili predsedniku Sjedinjenih Država, zato što je rekao da će im priskočiti u pomoć. Umesto toga, trebalo bi da obrati pažnju na stanje u svojoj zemlji“, rekao je Hamnei.
Šef iranskog pravosuđa Golamhosein Mohseni-Edžei posebno je obećao da će kazna za demonstrante „biti odlučna, maksimalna i bez ikakve pravne popustljivosti“.
Na te navode nije neposrednog odgovora iz Vašingtona, iako je Tramp ponovio svoje obećanje da će napasti Iran ako demonstranti budu ubijeni. Ta pretnja je dobila na značaju nakon američke vojne akcije u kojoj je zarobljen venecuelanski predsednik Nikolas Maduro.
