Foto: AP Photo/Aurelien Morissard, left and center, Pavel Bednyakov, right

Predsednik SAD Donald Tramp je najavljivao da će prvog dana svog novog mandata u Beloj kući zaustaviti rat u Ukrajini. Od tada je prošlo četiri meseca. Sada je treći put od januara razgovarao telefonom sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, ali se mir u Ukrajini ne čini nimalo bližim.

Tramp je o ishodu dvočasovnog ćaskanja obavestio predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen, predsednika Francuske Emanuela Makrona i kancelara Nemačke Fridriha Merca. Pozvao je i predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog.

Ishod je sažeo na svojoj društvenoj mreži Trtuth Social: razgovor sa Putionom je prošao “veoma dobro”, a sada je na zaraćenim stranama da same ispregovaraju sve što treba. Na primer sveobuhvatno primirje ili uslove za prekid rata.

Nemački „Špigel“ ocenjuje da tako Tramp po iksti put zauzima stav koji odgovara Putinu koji uvek nanovo nudi pregovore, ali ne prestaje sa napadima na Ukrajinu. Od nekakvog pritiska na Putina, koji je Tramp nedavno najavljivao, očigledno nema ništa.

Putin: Sadržajan i otvoren razgovor

Za njega neuobičajno brzo, Putin se odmah posle razgovora sa Trampom iz Sočija obratio javnosti. Zahvalio se američkom predsedniku na „sadržajnoj i otvorenoj“ razmeni mišljenja.

A onda je u suštini rekao da je spreman da se nastave razgovori o razgovorima, tj. da će Ukrajincima predstaviti ruski memorandum o mogućem mirovnog ugovoru sa sve satnicom njegovog sprovođenja, bez da je precizirao šta će u njemu da stoji.

Fon der Lajen: Važno da SAD ostanu u igri

Što se Evropejaca tiče, momentalna obustava ratnih dejstava koju traže nije na stolu. Naprotiv, i posle razgovora američkog i ruskog predsednika se čini da će Putin nastaviti sa taktikom da pregovore razvlači u nedogled, a da za to vreme nastavlja sa borbenim dejstvima.

On i nema razloga za žurbu: Tramp je više puta naglašavao da je rat u Ukrajini evropski problem, da Amerika neće više da se razbacuje ogromnim novcem za ratnu pomoć Kijevu, te da će on učiniti šta može da dođe do nekakvog mirovnog sporazuma, ali da neće dugo da se bakće sa time i ako neće da ga slušaju, ostaviće Ruse, Ukrajince i Evropejce da se sami snalaze kako znaju i umeju.

Povlačenjem SAD kao aktivnog učesnika sukoba sa Rusijom, odbrambena moć Ukrajine bi bila znatno oslabljena.

Fon der Lajen je izjavila da je veoma važno da su Sjedinjene Države i dalje angažovane po pitanju rata u Ukrajini. Samo, koliko dugo još?

U ponedeljak uveče Tramp je izjavio da očekuje brzi prodor u pregovorima, a ako do njega ne dođe „SAD će se jednostavno povući“ iz svega.