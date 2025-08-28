Zatvori u Belgiji

28.avgust 2025. Natali Bertrams, Ingrid Gerkama

Ćelije sa pacovima i bez nade

U Belgiji, srcu Evropske unije, nalaze se neki od najpretrpanijih zatvora Evrope. Unutra vladaju nasilje, kriminal i narko-karteli. “Vreme” je pričalo sa čuvarima i bivšim robijašima koji tvrde da takvi zatvori stvaraju više problema nego što navodno sklanjaju kriminalce sa ulice

SAD

26.avgust 2025. I.M.

Tramp uvodi „Ministarstvo rata“

Najava Donalda Trampa da želi da promeni ime Pentagona u „Ministarstvo rata“ izazvala je polemike u Vašingtonu i podsećanje na američku vojnu tradiciju