Snažne poplave zahvatile su Centralnu Evropu, a na jugozapadu Poljske je pukla brana, usled čega je jedna osoba izgubila život, a 1600 stanovnika obližnjih sela je evakuisano.

Lokalne vlasti u u Donjoj Šleziji saopštile su da je probijena brana u mestu Mjedzigorze uprkos naporima da se voda preusmeri i spreči poplavni talas. Regionalna uprava za vodoprivredu u Vroclavu opisala je situaciju kritičnom, zbog čega su evakuaisana sela u nižim krajevima.

Video of the overflowing dam in Międzygórze, Poland…😫pic.twitter.com/V83Tw1Sd2a

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 14, 2024