Kada se u Mađarskoj približavaju izbori, Viktor Orban često širi očigledne teorije zavere. Ovih dana, neposredno pre evropskih izbora, iz Budimpešte se širi priča da je sedište EU u Briselu kupio američki milijarder mađarsko-jevrejskog porekla Džordž Soros, piše Dojče Vele.

Sorosev plan je da pošalje Evropljane u rat protiv Rusije. Nakon njihove smrti na bojnom polju, milioni neevropskih migranata biće preseljeni na kontinent. Mađarska bi nacija prestala da postoji.

Viktor Orban predstavio je tu sliku prošle subote (1. jun) tokom takozvanog „marša mira“ u Budimpešti – na skupu na kojem su se okupile njegove pristalice neposredno pre evropskih izbora.

Reč je o istorijskim izborima koji će odlučiti o ratu i miru na kontinentu, rekao je mađarski premijer. Orban je svoju vladu opisao kao jedinu u EU koja podržava mir. Ali, postoji šansa, rekao je, da „Snage mira“ pobede na izborima.

Orbanov slogan glasi: „Osvojite Brisel! Nema migracija, nema rodova, nema rata!“

Na poslednja četiri parlamentarna izbora, Orbanova stranka Fides osvajala je dvotrećinsku većinu u parlamentu, dok je na tri evropska izbora od 2009. osvajao više od 50 odsto glasova. To bi ovoga puta moglo da se promeni – jer po prvi put mađarski premijer sada ima ozbiljnog protivkandidata.

„Jedinstvena, potpuno nova situacija“

On se zove Peter Mađar. Reč je o bivšem suprugu bivše Orbanove ministarke pravosuđa Judit Varge. Do pre nekoliko meseci on je bio praktično nepoznat mađarskoj javnosti.

Ipak, od februara 43-godišnji advokat uživa u meteorskom političkom usponu. Nekoliko puta je izveo desetine hiljada ljudi na ulice protiv Orbanovog režima.

Today’s rally in Budapest for an anti-government protest led by Peter Magyar, once a close ally of Orban and the former spouse of ex-Justice Minister @JuditVarga_EU.

Magyar has recently entered politics and is set to unveil his party’s name shortly.

pic.twitter.com/4eluMpfMeJ

— GAMZIRI24 (@GAMZIRI24) April 6, 2024