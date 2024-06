Više desetina ljudi protestovalo je ispred albanskog parlamenta zbog, kako tvrde, visokog nivoa korupcije u toj zemlji tražeći ostavku vlade, a došlo je i do sukoba sa policijom.

Protest je sazvan nakon što je bivši potpredsednik vlade Arben Ahmetaj u bekstvu izjavio da je video veliki broj lica navodno povezanih s kriminalom kako ulaze u kabinet premijera Edija Rame, prenosi Albejnijan dejli njuz.

The clash between protesters and the Police in front of the Parliament of #Albania. They demand the resignation of Prime Minister #EdiRama#Tirana pic.twitter.com/4REbYQ6ISy

— Isa Myzyraj (@IsamyzyrajAlb) June 6, 2024