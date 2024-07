Najmanje 20 ljudi ubijeno je i 50 ranjeno u masovnom ruskom raketnom napadu na glavni grad i druge gradove u Ukrajini, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova u Kijevu.

U napadima su oštećene stambene zgrade, infrastruktura i dečija bolnica, kako je objavio ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Zelenski je naveo da je „više od 40 projektila različitih tipova“ palo na Kijev, Dnjepar i Krivi Rih, u centralnoj Ukrajini, te Kramatorsk i Slavjansk, u istočnoj oblasti Donjecka“.

„Sve službe su angažovane da se spasi što veći broj ljudi“, saopštio je Zelenski preko društvene mreže X.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko saopštio je da je ubijeno 11 ljudi. Za Rojters je kazao da je to bio „jedan od najgorih“ napada na glavni grad tokom 28-mesečne invazije.

Vojna uprava grada Kijeva saopštila je da je oštećena dječija bolnica Ohmadit.

Doctors covered in blood and volunteers assisting ongoing rescue efforts at the Children’s hospital in Kyiv after it was targeted by Russian missiles. pic.twitter.com/Z3AIGK9kYb

