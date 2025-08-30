Nemačka vojska

28.avgust 2025. Nina Verkhojzer / DW

Rado ide Nemac u vojnike?

Nemačka vlada usvojila je zakon o dobrovoljnom vojnom roku kojim planira da do 2030. značajno poveća broj vojnika i rezervista. Ipak, konzervativci upozoravaju da bez obaveznog roka Bundesver neće moći da dostigne željene kapacitet