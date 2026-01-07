Tramp i Južna Amerika

06.januar 2026. Danica Ilić

Venecuela se tiče svih nas

Na pumpi američkim sankcijama pogođenog Nisa potpisnici ovog teksta iznenada se obratila radnica: “Jeste li videli da je Amerika napala Venecuelu?” Usledila je razmena informacija. “Gospođo, Venecuela se tiče svih nas”, zaključila je radnica. Svet je za još jedan korak bliži ambisu pa se civilizacijsko beznađe oseća i u Beogradu i Karakasu, Kijevu i Gazi

Rat u Ukrajini

06.januar 2026. Boško Jakšić

Sudbinskih 10 procenata

Moskva i Kijev nastaviće borbu za Trampovu naklonost, a kome će se šef Bele kuće definitivno prikloniti pitanje je od milion dolara. Izvesno je samo da su rat u Ukrajini izgubili – Evropljani