Policija navodi da je najmanje 26 ljudi ubijeno, a desetine ranjeno kada su ekstremisti u utorak (22. april) pucali na turiste u nemirnoj provinciji Kašmir na severu Indije.

Masakr se odigrao u turističkom mestu Pahalgam podno Himalaja, u pitoresknom predelu do kojeg se može doći samo peške ili na konju, piše Dojče vele (DW).

Među žrtvama su mahom indijski turisti, kao i jedna osoba iz Nepala, navode zvaničnici. Neki mediji špekulišu da po jedna žrtva dolazi iz Izraela i Italije.

Ministar unutrašnjih poslova Indije Amit Šah govorio je o „terorističkom“ napadu, ali nije naveo detalje.

Mediji pak uveliko pišu da je odgovornost za napad preuzela grupa Front otpora (The Resistance Front), tvrdeći da „došljaci“ izazivaju „demografske promene“ u regionu.

Ta malo poznata grupa se izdvojila iz zabranjene islamističke terorističke organizacije Laškar e Taiba. Oni se krive za seriju napada u metropoli Mumbaju iz novembra 2008. Tada je stradalo 175 ljudi, među njima devet ekstremista.

Ciljani napad

Prema svedočenjima preživelih, napad je bio ciljan. Ubice su prilazile ljudima i pucale iz blizine, navodno ciljajući Induse ili optužujući ih da podržavaju nacionalističkog premijera Narendru Modija.

„Moj muž je upucan u glavu“, rekla je jedna žena lokalnoj indijskoj agenciji.

CNN prenosi reči jednog lokalca koji kaže da je svojim konjem pomogao da se povređeni prebace do puta kako bi ih odvezli u bolnicu.

„Video sam ljude kako plaču, vrište i leže na zemlji posle napada. Bilo je dece, žene, muškaraca, svih“, rekao je on. „Velika trauma. Nisam oka sklopio noćas.“

U pitanju je najveći napad na civile u Kašmiru poslednjih godina. „Odgovorni za ovo zlodelo biće izvedeni pred lice pravde. Neće biti pošteđeni“, napisao je premijer Modi na mreži Iks.

