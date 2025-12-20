Jedan protest promenio joj je život u potpunosti. Beloruska mejkap umetnica završila je 2022. iza rešetaka zbog učešća u protestu. Zatvorsko iskustvo ju je ojačalo, ali i naučilo koliko je svaki dan važan. Sada stiže u Beograd

Kada danas govori o sebi, Olga Tomina ne koristi velike reči, ali ono što izgovori nosi dubinu iskustva koje se ne može naučiti, već samo preživeti. Međunarodno priznata šminkerka, edukatorka i umetnica, Tomina poslednjih godina prošla je kroz radikalnu ličnu i profesionalnu transformaciju, onu koja briše granice između umetnosti, slobode i unutrašnje snage.

„Postala sam jača, ali sam istovremeno shvatila koliko smo svi ranjivi i koliko je važno ceniti svaki dan“, kaže Tomina dve godine pošto je izašla iz zatvora.

Ova mejkap umetnica na listi je bivših političkih zatvorenika u Belorusiji. Uhapšena je 2022. godine zbog, kako je presuđeno, narušavanja javnog reda tokom antivladinih protesta u toj zemlji.

Iz zatvora je puštena 24. decembra 2023. godine, po isteku kazne.

Sve što je preživela naučilo ju je, kaže, da konačno zavoli sebe, posle dugih godina života u kojima je često potcenjivala svoja interesovanja i iskrene želje.

„Sada znam da sam u svom životu sama sebi glavna podrška, najposvećeniji prijatelj i osoba koja me najviše voli i koju nikome neću dozvoliti da povredi. Naučila sam da se svakog jutra osmehnem čim otvorim oči i da se iskreno radujem mogućnosti da živim svaki svoj dan, bez obzira na okolinu – ili upravo zahvaljujući njoj”, kaže 41-ogodišnja mejkap umetnica u intervjuu za „Vreme”.

Dan pre obeležavanja godišnjice izlaska iz zatvora, boraviće u Beogradu, gde će držati dvodnevni master klas.

Njena radionica „Master klas Olge Tomine“, koja će biti održana 22. i 23. decembra 2025. godine u hotelu Hyatt Regency Belgrade, namenjena je profesionalnim šminkerima, umetnicima i svima koji u šminki traže više od tehnike – lični izraz i inspiraciju.

Pre i posle 2022.

Pre 2022. godine njen život bio je ispunjen putovanjima, master klasovima i radom širom sveta. Bila je na vrhuncu karijere u industriji koja ne trpi pauze.

A onda je sve stalo.

Nakon političkih događaja i protesta avgusta 2020. u Belorusiji i njenog građanskog angažmana, Olga se našla pod istragom, a ubrzo i u pritvoru.

„Kada se to dogodilo, doživela sam malu smrt, ali sam posle toga naučila ponovo da dišem. Nisam očekivala takvu prekretnicu u svom zivotu, nisam mogla ni da je zamislim, osim u najgorim snovima“, priseća se.

Kada sada govori o tim danima, kaže da je beskrajno zahvalna svom životu za sve događaje koji su je doveli do današnjeg dana upravo onakvu kakva jeste.

„Sigurna sam da on [život] zna bolje kojim putem treba da idemo kako bismo stekli za sebe veoma važno iskustvo.”

Prvi dani pritvora

Najveći izazov iza rešetaka nisu bili zidovi, već nemoć. Nedostatak informacija, potpuna neizvesnost i svest da njen nestanak utiče na mnoge druge, kako emotivno, tako i profesionalno.

„Uvek sam govorila da snosim odgovornost za sve što se dešava u mom životu i da ću učiniti maksimum da se sve odvija po mojim pravilima. A ovde sam jasno shvatila da moram da se smirim, umirim i prihvatim situaciju onakvu kakva jeste. Moraš da se sabereš, da rasteretiš glavu od svih briga kako bi jednostavno sačuvao mentalno zdravlje.”

Zatvorsko iskustvo joj je, uprkos svemu, dragoceno i upravo joj je ono pomoglo da shvati da može sama da se nosi i sa najtežim situacijama i unutrašnjim stanjima.

Umetnost iza rešetaka

Olga nije prestala da bude umetnica ni u zatvoru. Crtala je, čitala, razmišljala i dane započinjala osmehom.

„Vodila sam se spoznajom da će sve što se oko mene dešava jednog dana proći i da i to vreme treba živeti dostojanstveno, sa smislom i važnošću za sebe. Svaki dan tvog života je sam po sebi lep i vredan, bez obzira na to šta se u njemu dešava, vredi ga živeti širom otvorenih očiju.”

A jedan trenutak neposredno pred izlazak na slobodu posebno je ostao urezan u njenom sećanju: zmaj od snega kog je napravila u zatvorskom dvorištu.

„Raspisan je bio tada konkurs za pravljenje figura od snega i odlučila sam da napravim zmaja. Zatim sam mešala tempere sa toplom vodom i ceo dan bojala zmaja u jarke nijanse, od limun-žute do jabuka-zelene. I tako je ispred zgrade odreda ležao veliki, veseli zmaj. Sledećeg dana sam, stojeći pored svog zmaja, ispraćala kolone žena koje su išle u fabriku i videla sam kako im se, gledajući u nas, lica razvedravaju osmesima. Lica onih koji imaju tako malo razloga za radost. I tada sam shvatila da će u mom životu zauvek ostati taj neonski, dobri zmaj, osmesi ljudi i rečenica koju sam čula.”

Sloboda i novi početak

Izlazak na slobodu krajem 2023. nije bio povratak starom životu, već početak potpuno novog.

„Imala sam osećaj da se prošli život nikada neće vratiti. Kao da je zauvek ostao u prošlosti i da novi treba graditi ispočetka“, priznaje. „Bila sam spremna na to, bez straha. A najvažnije – došla je sloboda.”

Šetnja stazom kojom god poželi, tuširanje kad god poželi, zagrljaji, četkice u rukama, mogućnost da ponovo stvara i da daruje svetu lepotu, ljubav i inspiraciju – sve to je bilo ponovo moguće.

Došla je tada i do spoznaje da se sreća krije u sitnicama isto onoliko koliko i u nečemu velikom i grandioznom.

Danas: rad iz ljubavi, ne iz potrebe da se dokazuje

Danas Olga radi bez želje da se svima dopadne ili bilo šta dokazuje. „Radim svoj posao sa ogromnom ljubavlju“, kaže. „I najlepše priznanje mi je kada me ljudi cene zbog onoga kakva sam kao čovek.“

Njeni studenti koje odmila naziva „vilenjacima“ za nju su mnogo više od publike i učenika.

„Najvažnije je darivati učenicima iskrenu ljubav, veru u njih i njihove mogućnosti i pokazivati sopstvenim primerom koliko je važno biti iskren i autentičan. I, naravno, uzeti svoje strahove za ruku i ići s njima napred, širom otvorenih očiju koje gore od interesovanja za život“.

Beograd kao susret

Predstojeća poseta i masterklas u Beogradu za Olgu imaju poseban značaj. Nikada ranije nije bila u srpskoj prestonici, a poziv da dođe u ovaj grad postao je za nju prelepa prilika da dotakne njegovu autentičnost i lepotu.

„Da se upoznam sa srpskom kulturom u celini i sa mojim ‘vilenjacima’ koji žele i čekaju naš susret. Otvorena sam za svaki novi utisak koji mi život daruje, s nestrpljenjem iščekujem svaku emociju koju ću doživeti.”

Sigurna je da će ovaj susret biti ispunjen dobrotom, lepotom i magijom; magijom koja se zove šminka.

I dok govori o prošlosti, Olga Tomina ne ostaje u njoj. Njena priča danas nije priča o zatvoru, već o slobodi. Unutrašnjoj slobodi koja se ne može oduzeti.

