Rat u Ukrajini

10.septembar 2025. M.L.J.

Rusija: Nismo planirali da gađamo ciljeve u Poljskoj

Poljska je prvi put aktivirala sopstvenu i NATO protivvazdušnu odbranu kako bi oborila ruske dronove koji su u sredu, 10. septembra, ujutru povredili njen vazdušni prostor tokom napada na Ukrajinu. Ministarstvo odbrane Rusije kaže da nije bio plan da se gađaju ciljevi u Poljskoj