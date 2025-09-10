Poslaničke grupe Patrioti i Levica u Evropskom parlamentu podneće u sredu u ponoć dva odvojena zahteva da se ponovo glasa o nepoverenju predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen, što bi značilo da bi najranije u oktobru moglo da se glasa o opstanku Komisije.

Potezi krajnje desnice i krajnje levice, samo nekoliko sati pošto je Fon der Lajen održala govor o stanju Unije u Evropskom parlamentu u Strazburu, uslediće samo dva meseca pošto su Evropska komisija i njena šefica dobili podršku poslanika na julskom glasanju o nepoverenju, prenosi Politiko.

Fon der Lajen i Komisija bili bi prisiljeni da podnesu ostavku ako bi bilo koji od dva predloga bio usvojen, iako je to malo verovatno, jer imaju podršku većine poslanika.

U zahtevu Patriota, u koji je Politiko imao uvid, navodi se da je EU slabija nego ikada, zbog konstantnog neuspeha predsednice Komisije da se nosi sa brojnim izazovima.

U predlogu levice kritikuje se trgovina politika Komisije, ali je veći naglasak na kritikovanje Evropske komisije zbog nereagovanju na izraelski rat u Gazi.

Parlamentarna pravila nalažu da zahtev za izglasavanje nepoverenja moraju da potpišu 72 poslanika, dva meseca pošto je prethodno glasanje održano, a u suprotnom su neophodna 144 potpisa.

Prethodno glasanje o nepoverenju bilo je 10. jula, što znači da grupe mogu da podnesu zahtev sa 72 potpisnika najranije u sredu u ponoć.

Plan je i dalje da se zahtev podnese što je ranije moguće, rekao je portparol stranaka levice Tomas Šenon, dok je zvaničnik grupacije Patriota takođe potvrdio da će to biti učinjeno u ponoć.

Da bi se zahtev stavio na dnevni red, oni moraju da pošalju mejl predsedniku Evropskog parlamenta sa tekstom i potpisima.

Kada se zahtev podnese, pravna služba mora da verifikuje potpise i ukoliko je sve po propisima, debata i glasanje o nepoverenju Evropskoj komisiji najranije bi mogli biti održani u oktobru.

Izvor: FoNet