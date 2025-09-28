Ministar odbrane Danske Troels Lund Poulsen saopštio je da su aerodromi zatvoreni do narednog petka, nakon što su dronovi ponovo uočeni iznad vojnih objekata. U Kopenhagen je stigla i nemačka fregata radi zaštite vazdušnog prostora

Danska je zatvorila aerodrome za sve civilne letove, nakon što su nepoznati dronovi primećeni u blizini nekoliko vojnih objekata tokom noći, saopštio je ministar odbrane Troels Lund Poulsen.

Troels Lund Poulsen je naveo da će zabrana trajati do petka naredne nedelje, prenosi Rojters.

„Trenutno se nalazimo u teškoj bezbednosnoj situaciji i moramo da obezbedimo najbolje moguće uslove rada za oružane snage i policiju koji su odgovorni za bezbednost tokom samita EU“, rekao je Poulsen.

Lideri zemalja članica EU okupiće se u sredu u Danskoj, nakon čega će u četvrtak u toj zemlji biti održan samit Evropske političke zajednice od 47 članica.

Nemačka fregata za protivvazdušnu odbranu stigla je ranije danas u Kopenhagen kako bi pomogla u nadzoru vazdušnog prostora tokom događaja visokog profila.

Danska je dronove nazvala delom „hibridnog napada“, ali nije precizirano na koga se misli.

Primećeni dronovi na više lokacija

Dansko Ministarstvo odbrane saopštilo je ranije danas da su ponovo, drugu noć zaredom, primećeni dronovi na više lokacija iznad Danske, i da je nakon toga raspoređeno “nekoliko kapaciteta“.

Nije precizirano koliko dronova je viđeno, gde su viđeno, niti o kakvim raspoređenim kapacitetima je reč.

Ovo je poslednja u nizu aktivnost dronova ove sedmice, uključujući dronove uočene iznad pet danskish aerodroma.

Iako nije jasno ko stoji iza aktivnosti dronova, danska premijerka Mete Frederiksen i generalni sekretar NATO-a Mark Rute rekli su prošle nedelje da se ne može isključiti učešće Rusije.

Ranije ove nedelje u Danskoj je došlo do upada nekoliko bespilotnih letelica u blizini aerodroma i važne infrastrukture u Kopenhagenu ranije ove nedelje, zbog čega je najprometniji aerodrom u nordijskom regionu u ponedeljak uveče bio zatvoren nekoliko sati.

Alijansa je takođe ovog meseca pokrenula misiju „Istočna straža” kako bi ojačala odbranu istočnog krila Evrope, reagujući na upade ruskih dronova u poljski vazdušni prostor.

Rusija je negirala navode da su njeni dronovi i borbeni avioni narušili vazdušni prostor NATO zemalja.