Najmanje 34 ljudi je poginulo nakon što su tornada i jake oluje zahvatile centralne i južne delove Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

U Misuriju i Tenesiju izdata su nova upozorenja o tornadu, uz prognozu munja i jakih vetrova.

Broj smrtnih slučajeva porastao je nakon što je policijska patrola na auto-putu u Kanzasu prijavila da je osam ljudi poginulo u lančanom sudaru izazvanom olujnom prašinom u kome je učestvovalo najmanje 50 vozila, prenosi AP.

U Misuri je zabežio više smrtnih slučajeva nego bilo koja druga država jer je u toj saveznoj državi poginulo najmanje 12 ljudi, saopštile su vlasti.

Zvaničnici u Arkanzasu rekli su da su tri osobe poginule u okrugu Independens, a da je 29 povređeno u osam okruga u olujama koje su prošle kroz državu.

„Timovi procenjuju štetu od tornada. Imamo prva reagovanja na terenu spasilačkih ekipa“, navela je guvernerka Arkanzasa Sara Hakabi Sanders, koja je sa guvernerom Džordžije Brajnom Kempom proglasila vanredno stanje.

Ogromni olujni sistem

Smrtni slučajevi su usledili kada je ogromni olujni sistem, koji se kretao širom zemlje, izazvao smrtonosne oluje prašine i više od 100 požara.

Ekstremni vremenski uslovi će uticati na oblast u kojoj živi više od 100 miliona ljudi.

Tylertown, Mississippi was devastated after a tornado hit the town on Saturday afternoon.

Please keep your weather notifications on tonight, the system continues to move east. #mississippi #tornado pic.twitter.com/Ju4QKjOEXV

— Weather & Radar USA (@WeatherRadar_US) March 16, 2025