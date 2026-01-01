Novogodišnja proslava u luksuznom skijalištu Kran-Montana u Švajcarskoj prekinuta je požarom u jednom baru, u kome je poginulo najmanje desetine ljudi, dok je stotinak osoba povređeno

Najmanje 10 osoba poginulo je protekle noći tokom proslave nove godine u baru u švajcarskom skijalištu Kran-Montana, a stotinak je povređeno, saopštila je lokalna policija.

Policija je saopštila da se isključuje mogućnost terorističkog napada, prenosi Skaj njuz.

Požar se dogodio u 1.30 sati posle ponoći u baru „Konstelejšn“ (Le Constellation) u Kran Montani, luksuznom skijalištu u švajcarskom regionu Vale, u srcu Švajcarskih Alpa.

Švajcarski list Blik je preneo da je požar možda izazvao vatromet koji je ispaljen tokom koncerta, dok je policija saopštila da je uzrok požara za sada nepoznat.

Švajcarski mediji su preneli da je više od 100 ljudi bilo u baru, u trenutku kada se dogodila eksplozija.

🇨🇭⚡ Several people were ki!!ed and others injured after an explosion tore through a bar in the luxury Alpine ski resort of Crans-Montana, Swiss police say. A cantonal police spokesperson told AFP that the blast was of unknown origin while confirming multiple fatalities. pic.twitter.com/GGbEOvvKrk — Osint World (@OsiOsint1) January 1, 2026

Lekar švajcarske službe hitne pomoći i spasavanja rekao je za švajcarsku nacionalnu televiziju da su bolnice „preopterećene žrtvama sa opekotinama“.

Policija je saopštila da je područje na kojem se dogodila eksplozija potpuno zatvoreno.

Izvor: Tanjug

Veliki praznični popust na „Vreme“ – pretplate 25 odsto jeftinije do sredine januara. Poklonite pretplatu sebi ili nekom drugom, čitajte što je bitno.