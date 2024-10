Prve žrtve uragana Milton potvrđene su u okrugu Sent Lusi na istočnoj obali savezne države Floride, a uništeno je oko 100 kuća, dok je više od dva miliona privatnih kuća i kompanija bez struje širom Floride, a čitavi kvartovi su u mraku.

„Najmanje dve osobe poginule su u u okrugu Sent Lusi na atlantskoj obali Floride“, rekao je šerif okruga Kit Pirson.

Milioni ljudi su pobegli iz države u sredu posle desetine upozorenja o poplavama, tornadu i olujnim talasima.

„Izuzetno opasan“ i „po život opasan“ uragan Milton, kako su ga nazvale vlasti, stigao je do Sijesta Kija na Floridi, saopštio je američki Nacionalni centar za uragane, prenosi BBC.

Hang in there, Lieutenant Dan! Defeat Hurricane Milton, or Mike Tyson will. pic.twitter.com/LDCQAiW9ma

Stigao je kao oluja treće kategorije, sa upozorenjima na jake vetrove i bujične poplave, ubrzo nakon što je guverner Ron De Santis upozorio da je vreme za bezbednu evakuaciju prošlo.

Ranije je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Džozef Bajden rekao da će to biti „jedan od najrazornijih uragana u veku“ i kritikovao „nepromišljeno“ promovisanje „direktnih laži“ Donalda Trampa o odgovoru vlade.

Here is what a 15 foot hurricane storm surge looks like folks. pic.twitter.com/XVQmw5XAbu

Milton dolazi dve nedelje nakon što je uragan Helena pogodio obalu Meksičkog zaliva kao oluja četvrte kategorije, odnoseći najmanje 225 života širom Floride, Džordžije, Južne Karoline, Tenesija, Virdžinije i Severne Karoline.

Prouzrokovao je nalet tornada, ali je poštedeo Tampu direktnog udara.

Damage 4rm Tornado offspring from Hurricane Milton in Palm Beach Gardens Florida just prior to landfall

The Hurricane made landfall in Siesta Key a short time later with up to 15Ft Storm Surges & Flooding#miltonhurricane #HurricaneMilton #HurricanMilton

pic.twitter.com/SbJz2YUDYJ

— Nine (@ninewontmiss) October 10, 2024