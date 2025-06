Osnivač SpejsIksa i Tesle Ilon Mask javno se izvinio zbog napada na američkog predsednika Donalda Trampa.

„Žao mi je zbog nekih mojih objava o predsedniku prošle nedelje. Otišlo je predaleko“, napisao je milijarder na društvenoj mreži Iks, ne precizirajući na koje objave tačno misli.

I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far.

— Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2025