Ekstremno niske temperature beleže se širom Evrope, a u finskoj Laponiji živa u termometru spustila se do -39 stepeni Celzijusa

Hiljade turista ostale su zaglavljene u finskoj Laponiji nakon što je snažan talas hladnoće prizemljio letove sa jednog od aerodroma.

Polasci sa aerodroma Kitila u Laponiji, otkazani su u nedelju, jer se temperature nisu podigle iznad -35 stepeni Celzijusa. Narednog dana bilo je i hladnije, a prognozirana je temperatura do -39 stepeni Celzijusa.

Ekstremna hladnoća otežava odleđivanje aviona, dok se oprema za održavanje i dopunu goriva na zemlji može zalediti.

Situacija je dodatno pogoršana zbog poledice.

Foto: Satu Renko/Lehtikuva via AP Ekstremne temperature u Finskoj

Više nego dvostruko niže od proseka

Iako je Laponija, koja se prostire na sever Norveške, Švedske i Finske, poznata po hladnoći i snegu, finska Laponija obično ima prosečnu zimsku temperaturu od -14 stepeni Celzijusa, uz povremene padove do -30 stepeni Celzijusa, navodi nacionalna turistička organizacija.

Aerodrom Kitila uglavnom opslužuje putnike koji žele da posete obližnje skijaške centre i vide Polarnu svetlost, dok je aerodrom Rovaniemi, koji se nalazi južnije, „zvanična” destinacija za posetioce doma Deda Mraza.

Opasno i na putevima

Hladno vreme učinilo je i puteve posebno opasnim.

Autobus sa ukrajinskim putnicima sleteo je u jarak u nedelju ujutru. Nije bilo teže povređenih.

Neobično niske temperature u Laponiji dolaze u vreme kada je oluja koja prelazi preko severne Evrope donela zimske uslove i poremećaje u saobraćaju u Velikoj Britaniji, Francuskoj i Nemačkoj.

Izvor: BBC

Veliki praznični popust na „Vreme“ – pretplate 25 odsto jeftinije do sredine januara. Poklonite pretplatu sebi ili nekom drugom, čitajte što je bitno.