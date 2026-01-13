SAD
Milom ili silom: Američki kongresmen predlaže aneksiju Grenlanda
Ideja Donalda Trampa da Grenland treba da pripadne Sjedinjenim Državama sada je pretočena u zvanični predlog zakona koji je podneo republikanski kongresmen Rendi Fajn
Ekstremno niske temperature beleže se širom Evrope, a u finskoj Laponiji živa u termometru spustila se do -39 stepeni Celzijusa
Hiljade turista ostale su zaglavljene u finskoj Laponiji nakon što je snažan talas hladnoće prizemljio letove sa jednog od aerodroma.
Polasci sa aerodroma Kitila u Laponiji, otkazani su u nedelju, jer se temperature nisu podigle iznad -35 stepeni Celzijusa. Narednog dana bilo je i hladnije, a prognozirana je temperatura do -39 stepeni Celzijusa.
Ekstremna hladnoća otežava odleđivanje aviona, dok se oprema za održavanje i dopunu goriva na zemlji može zalediti.
Situacija je dodatno pogoršana zbog poledice.
Iako je Laponija, koja se prostire na sever Norveške, Švedske i Finske, poznata po hladnoći i snegu, finska Laponija obično ima prosečnu zimsku temperaturu od -14 stepeni Celzijusa, uz povremene padove do -30 stepeni Celzijusa, navodi nacionalna turistička organizacija.
Aerodrom Kitila uglavnom opslužuje putnike koji žele da posete obližnje skijaške centre i vide Polarnu svetlost, dok je aerodrom Rovaniemi, koji se nalazi južnije, „zvanična” destinacija za posetioce doma Deda Mraza.
Hladno vreme učinilo je i puteve posebno opasnim.
Autobus sa ukrajinskim putnicima sleteo je u jarak u nedelju ujutru. Nije bilo teže povređenih.
Neobično niske temperature u Laponiji dolaze u vreme kada je oluja koja prelazi preko severne Evrope donela zimske uslove i poremećaje u saobraćaju u Velikoj Britaniji, Francuskoj i Nemačkoj.
Izvor: BBC
Veliki praznični popust na „Vreme“ – pretplate 25 odsto jeftinije do sredine januara. Poklonite pretplatu sebi ili nekom drugom, čitajte što je bitno.
Ideja Donalda Trampa da Grenland treba da pripadne Sjedinjenim Državama sada je pretočena u zvanični predlog zakona koji je podneo republikanski kongresmen Rendi Fajn
Nakon gotovo pola veka u egzilu sin poslednjeg iranskog šaha, Reza Pahlavi i njegova porodica, i dalje uživaju podršku delova iranske dijaspore
Nikolasa Madura na čelu Venecuele po svemu sudeći naslediće ili Delsi Rodrigez ili Marija Korina Mačado
Vlasniku bara u Kran-Montani u kome je u novogodišnjoj noći u požaru stradalo 40 ljudi određen je pritvor do 30 dana
Policija u Izraelu je izdala nalog za hapšenje nekadašnjeg Vučićevog savetnika Srulika Ajnhorna, osumnjičenog u aferi „Katargejt".
Intervju: Nenad Lajbenšperger, ličnost godine 2025.Nemam prava da ćutim na nepravdu Pretplati se
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.Vidi sve