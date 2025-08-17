Llider opozicione liberalne partije Progresivna Slovačka Mihal Šimečka optužio je premijera Slovačke Roberta Fica da nije uspeo da zaštiti prava manjina svojih sunarodnika u Srbiji

Slovački premijer Robert Fico suočava se sa kritikama opozicije nakon što nije reagovao na napad na grupu Slovaka koji žive u Srbiji.

Incident se dogodio u Bačkom Petrovcu, gde živi najveća slovačka manjina u Srbiji, kada je uništena izložba fotografija o višemesečnim antivladinim protestima u Srbiji, podseća Politiko.

Nasilje je kasnije eskaliralo u fizičke napade na organizatore od strane pristalica srpskog predsednika Aleksandra Vučića.

Izložba je organizovana u okviru Slovačkog nacionalnog festivala

Llider opozicione liberalne partije Progresivna Slovačka (PS) Mihal Šimečka, posetio je Bački Petrovac i optužio Ficovu vladu da nije uspela da zaštiti prava manjina svojih sunarodnika.

„Slovaci u Srbiji osećaju se potpuno napušteno, prepušteni na milost i nemilost lokalnim huliganima i nasilnicima. Niko im ne pomaže, niko iz naše vlade nije stao u njihovu odbranu, pozvao srpskog ambasadora, ništa“, ljutito je napisao Šimečka na Fejsbuku.

On je pozvao Fica i ministra spoljnih poslova Juraja Blanara da „odmah deluju“.

Fico je na konferenciji za novinare u petak oštro kritikovao Šimečku zbog mešanja u unutrašnje političke stvari Srbije i optužio opoziciju da pokušava da organizuje slične proteste u Slovačkoj.

„Unutrašnja stvar, koja je isključivo suvereno pitanje Srbije, postala je savršena prilika za naše opozicione političare da, s jedne strane, podrže srpsku opoziciju i, istovremeno, pokušaju da uvezu ovu ’majdanizaciju’ koju već vidimo u Srbiji u Slovačku“, rekao je Fico, a prenosi Politiko.

Slovački lider je takođe izjavio da nema saznanja o kršenju prava manjina u Srbiji i završio napadom na novinare, za koje je rekao da mrze suverene vlade poput onih u Srbiji ili Slovačkoj.

U Bačkom Petrovcu su 9. avgusta članovi SNS i batinaši zajedno sa rukovodstvom opštine pocepali fotografije na izložbi, a na kojima su prikazani protesti podrške studentima u proteklih osam meseci.

Premijer Slovačke Robert Fico naveo je da su događaji u Bačkom Petrovcu tokom Slovačkih nacionalnih svečanosti unutrašnja stvar Srbije i da nemaju nikakve veze sa statusom slovačke nacionalne manjine u Srbiji.