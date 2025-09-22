Rat u Gazi

22.септембар 2025. B. B.

Kriza bez konca i kraja: Novi talas priznanja Palestine

Nezavisnu Palestinu priznale su Kanada, Australija, Velika Britanija i Portugal, a sličan potez najavile su i Francuska, Belgija Malta, Andora i Luksemburg. Time, međutim, sukob nije ništa bliže kraju, a ni rešenje se ne nazire

Ubistvo Čarlija Kirka

19.септембар 2025. N. R.

Koketiranje sa fašizmom za mlade: Zašto je Čarli Kirk bio toliko uticajan

Ubistvo američkog influensera Čarlija Kirka, poster-boja desnice i Trampovog pokreta, teško je razumeti ako se ne razume koliki uticaj je taj mladi čovek ostvarivao kroz društvene mreže i svoju organizaciju. Svet je to u kojem se prepliću politika, algoritmi i zakulisni interesi.