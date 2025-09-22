Na stadionu u Glendejlu održana je komemoracija ubijenom konzervativnom političaru Čarliju Kirku. Skup je prerastao u političku manifestaciju uz prisustvo Donalda Trampa, članova njegove administracije i desetina hiljada pristalica

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp, visoki zvaničnici američke administracije i istaknuti članovi Trampovog pokreta „Učinimo Ameriku ponovo velikom“ danas su odali poštu Čarliju Kirku, na komemorativnom skupu održanom na stadionu Stejt Farm u Glendejlu u Arizoni.

Komemoracija za Kirka, kome Tramp pripisuje ključnu ulogu u svojoj izbornoj pobedi 2024. godine, okupila je desetine hiljada ljudi, među kojima su bili potpredsednik SAD Džej Di Vens, američki državni sekretar Marko Rubio, šef Pentagona Pit Hegset i drugi visoki zvaničnici administracije, prenosi AP.

Kada je Tramp prikazan na velikim ekranima, okupljeni su počeli da skandiraju: „SAD, SAD.“

Tramp se smešio i gledao iz svoje lože, u kojoj su bili i šefica kabineta Suzi Vajls, njegov zet Džared Kušner, sin Donald Tramp Junior i zamenik šefice kabineta Den Skavino.

Američki državni sekretar Marko Rubio istakao je Kirkovo lično prijateljstvo sa američkim predsednikom Donaldom Trampon i visokim zvaničnicima Bele kuće i ubistvo nazvao „političkim atentatom, ali i smrću na porodičnom događaju“.

Susret Trampa i Maska

Rubio je, takođe, rekao da Stejt department „sigurno odbija vize“ ljudima koji „slave“ Kirkovo ubistvo.

Dok je Rubio govorio, američki milijarder Ilon Musk je seo pored Trampa, koji mu je pružio ruku i potapšao ga po kolenu.

Američki ministar obrane Pit Hegset nazvao je Kirka „pravim vernikom za slobodu, za moć mladih ljudi, našu republiku i naša temeljna načela da Amerika bude na prvom mestu i da Amerika ponovno bude velika“.

Ministar zdravlja i socijalnih usluga Robert F. Kenedi Junior prisetio se Kirkove „predanosti Bogu“ i povukao paralelu između života ubijenog američkog patriote i života Isusa Krista.

„Hrist je umro u 33 godine, ali je promenio putanju istorije. Čarli je umro u 31. godini jer se predao. Sada je promenio i putanju istorije“, rekao je on.

Direktorka nacionalne obaveštajne službe SAD Tulsi Gabard kazala je publici da je Charlie Kirk bio „ratnik“ za slobodu na „bojnom polju ideja“.

Ona je ustvrdila da je Kirk živeo za slobodu govora.

Šefica kabineta Bele kuće Suzi Vajls izjavila je tokom komemoracije da je blagoslovena što je radila sa Čarlijem Kirkom poslednjih nekoliko godina.

Pohvalila ga je za izgradnju „najmoćnijeg pokreta mladih u našem vremenu“.

Govornica je bila smeštena na bini iza neprobojnog stakla, što se retko viđa na događajima u zatvorenom prostoru.

Ubistvo koje je podelilo naciju

Na ekranima je prikazan video koji prikazuje Kirka na Univerzitetu Juta Valej, gde je kasnije i ubijen.

Mnoštvo ljudi stiglo je još pre zore da bi ušlo na stadion i odalo poštu Kirku, koji je ubijen na sceni u Juti 10. septembra dok je debatovao sa studentima, prenosi Rojters.

Velike američke zastave visile su sa obe strane glavne bine, koja je bila dekorisana u bordo i zlatnoj boji.

Kirk, star 31 godinu, ubijen je jednim metkom dok je odgovarao na pitanja na događaju na kampusu u Juti, koji je organizovao Turning Point.

Student tehničkog fakulteta Tajler Robinson, star 22 godine, optužen je za ubistvo Kirka, koje je izazvalo strahove u vezi sa sve češćim političkim nasiljem u SAD na čitavom ideološkom spektru, istovremeno produbljujući podele među strankama, navodi agencija.

