Nepal
Nova premijerka Nepala: Odgovoriću na zahteve demonstranata za kraj korupcije
„Moramo da radimo u skladu sa razmišljanjem Generacije Z“, rekla je novoimenovana premijerka Nepala Sušila Karki
Osim straha za sopstvenu bezebednost, novinari u strahu i za živote voljenih, a palestinski su izloženi i gladi
Regionalna direktorka Komiteta za zaštitu novinara (CPJ) za Bliski istok i Severnu Afriku Sara Kudah upozorila je na katastrofalan položaj novinara u Gazi, koji „dokumentuju rat koji proživljavaju, a žive pod opsadom i nemaju gde da pobegnu“.
„Jednom rečju – katastrofalno… U stalnom strahu su da će biti targetirani i ubijeni. Videli smo obrazac u Gazi, gde Izrael cilja novinare, ubija ih i ‘izvlači se’ nekažnjeno sa tim ubistvima. Civili bi trebalo da budu zaštićeni međunarodnim pravom, ali nažalost, u Gazi svedočimo da ih ubijaju i prikazuju kao teroriste, bez dokaza da su teroristi“, navela je Sara Kudah, prenosi Asocijacija nezavisnih elektronskih medija.
Sara Kudah je ukazala da su, osim straha za sopstvenu bezebednost, novinari u strahu i za živote voljenih, a palestinski su izloženi i gladi.
„Svi u svetu govore o nedostatku humanitarne pomoći u Gazi, a oni su gladni i ne mogu da nađu hranu. Čak i ako nađu novac da kupe, hrana im nije dostupna. Isto važi i za medicinsku pomoć, koja nije dostupna svima. Novinari i medijski radnici na toliko načina pate“, konstatovala je ona.
U Gazi je CPJ zabeležio i da Hamas maltretira i zastrašuje novinare. Objavljujući izveštaj za 2024, CPJ je saopštio da je to bila „najsmrtonosnija godina u istoriji za novinare, 70 odsto je ubio Izrael“.
„Pojačati glasove palestinskih novinara“
I pored strašne statistike CPJ, prema kojoj je 197 ubijenih novinara i 92 su u zatvoru od početka rata u Gazi, svetski politički lideri ni 23 meseca kasnije nisu odreagovali na poziv jedne od najmoćnijih organizacija na svetu u oblasti zaštite novinara.
„Od kada je počeo rat u Gazi CPJ dokumentuje kršenja zakona, ubistva i ciljanja novinara u Gazi. Dokumentovali smo kampanje blaćenja, glad, pozivali na zaštitu novinara i da se omogući pristup međunarodnim nezavisnim medijima da izveštavaju iz Gaze. Pozivali smo na odgovornost i pravdu za one novinare koji su ubijeni. I putem javnog zagovaranja, i iza zatvorenih vrata, u direktnim kontaktima sa političarima i vladama“, navela je Sara Kudah.
Od oktobra 2023. godine, CPJ je zabeležio i koncentrične krugove nasilja, cenzure i pritisaka nad medijma i novinarima i u Zapadnoj obali i u Izraelu. Prema njenim rečima, međunarodni mediji trebalo da „pojačaju glasove palestinskih novinara kako bi se njihove priče čule“, kao i da poštuju etičke standarde pri izveštavanju.
Kao najvažnije ona je navela da „ni Izraelu, niti jednoj drugoj zemlji, ne bi trebalo dozvoliti da cilja novinare i ubija ih potpuno nekažnjeno, bez nezavisne istrage i odgovornosti i da nanosi nepravdu njima i njihovim porodicama“.
„To ne bi trebalo da se dešava nigde u svetu. A ako se Izrael danas ‘izvuče’ sa ovim zločinima, to bi moglo dovesti do obrasca u drugim ratnim i konfliktnim zonama u svetu gde vojske i vlade mogu ubijati novinare i prolaziti potpuno nekažnjeno i bez pravde za ta ubistva“, upozorila je Sara Kudah.
Izvor: FoNet
„Moramo da radimo u skladu sa razmišljanjem Generacije Z“, rekla je novoimenovana premijerka Nepala Sušila Karki
Leto 2025. posebno je izdvojilo Mađarsku, koja je u junu obezbedila čak 42 odsto električne energije iz solara
Pit Hegset, ministar odbrane SAD, naredio je osoblju „da pronađe i identifikuje pripadnike vojske i svaku osobu povezanu sa Pentagonom, koja je ismevala ili je izgledalo da odobrava ubistvo Čarlija Kirka“
„Spreman sam da preduzmem znatne sankcije protiv Rusije od trenutka kada NATO zemlje to budu takođe odlučile i kada sve NATO zemlje budu prekinule da kupuju naftu od Rusije“, napisao je Tramp
„Osuđujemo napade koje je Hamas počinio 7. oktobra protiv civila“ i „Hamas mora da oslobodi sve taoce“ koji se drže u Gazi, navodi se u tekstu Njujorške deklaracije
Vreme nasilja: Protest u Novom Sadu u pet slikaBes, pendreci i suzavac Pretplati se
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.Vidi sve