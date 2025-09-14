Osim straha za sopstvenu bezebednost, novinari u strahu i za živote voljenih, a palestinski su izloženi i gladi

Regionalna direktorka Komiteta za zaštitu novinara (CPJ) za Bliski istok i Severnu Afriku Sara Kudah upozorila je na katastrofalan položaj novinara u Gazi, koji „dokumentuju rat koji proživljavaju, a žive pod opsadom i nemaju gde da pobegnu“.

„Jednom rečju – katastrofalno… U stalnom strahu su da će biti targetirani i ubijeni. Videli smo obrazac u Gazi, gde Izrael cilja novinare, ubija ih i ‘izvlači se’ nekažnjeno sa tim ubistvima. Civili bi trebalo da budu zaštićeni međunarodnim pravom, ali nažalost, u Gazi svedočimo da ih ubijaju i prikazuju kao teroriste, bez dokaza da su teroristi“, navela je Sara Kudah, prenosi Asocijacija nezavisnih elektronskih medija.

Sara Kudah je ukazala da su, osim straha za sopstvenu bezebednost, novinari u strahu i za živote voljenih, a palestinski su izloženi i gladi.

„Svi u svetu govore o nedostatku humanitarne pomoći u Gazi, a oni su gladni i ne mogu da nađu hranu. Čak i ako nađu novac da kupe, hrana im nije dostupna. Isto važi i za medicinsku pomoć, koja nije dostupna svima. Novinari i medijski radnici na toliko načina pate“, konstatovala je ona.

U Gazi je CPJ zabeležio i da Hamas maltretira i zastrašuje novinare. Objavljujući izveštaj za 2024, CPJ je saopštio da je to bila „najsmrtonosnija godina u istoriji za novinare, 70 odsto je ubio Izrael“.

„Pojačati glasove palestinskih novinara“

I pored strašne statistike CPJ, prema kojoj je 197 ubijenih novinara i 92 su u zatvoru od početka rata u Gazi, svetski politički lideri ni 23 meseca kasnije nisu odreagovali na poziv jedne od najmoćnijih organizacija na svetu u oblasti zaštite novinara.

„Od kada je počeo rat u Gazi CPJ dokumentuje kršenja zakona, ubistva i ciljanja novinara u Gazi. Dokumentovali smo kampanje blaćenja, glad, pozivali na zaštitu novinara i da se omogući pristup međunarodnim nezavisnim medijima da izveštavaju iz Gaze. Pozivali smo na odgovornost i pravdu za one novinare koji su ubijeni. I putem javnog zagovaranja, i iza zatvorenih vrata, u direktnim kontaktima sa političarima i vladama“, navela je Sara Kudah.

Od oktobra 2023. godine, CPJ je zabeležio i koncentrične krugove nasilja, cenzure i pritisaka nad medijma i novinarima i u Zapadnoj obali i u Izraelu. Prema njenim rečima, međunarodni mediji trebalo da „pojačaju glasove palestinskih novinara kako bi se njihove priče čule“, kao i da poštuju etičke standarde pri izveštavanju.

Kao najvažnije ona je navela da „ni Izraelu, niti jednoj drugoj zemlji, ne bi trebalo dozvoliti da cilja novinare i ubija ih potpuno nekažnjeno, bez nezavisne istrage i odgovornosti i da nanosi nepravdu njima i njihovim porodicama“.

„To ne bi trebalo da se dešava nigde u svetu. A ako se Izrael danas ‘izvuče’ sa ovim zločinima, to bi moglo dovesti do obrasca u drugim ratnim i konfliktnim zonama u svetu gde vojske i vlade mogu ubijati novinare i prolaziti potpuno nekažnjeno i bez pravde za ta ubistva“, upozorila je Sara Kudah.

Izvor: FoNet