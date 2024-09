Ramzan Kadirov, koji je vladao Čečenijom gvozdenom pesnicom više od 17 godina, podelio je snimak na kojem se vidi za volanom Tesla sajber kamiona sa mitraljezom postavljenim na zadnjem delu vozila.

Ipak, Čečen je optužio poznatag milijardera za sabotažu.

„Nedavno je Mask daljinski onemogućio moj Sajbertrak“, rekao je Kadirov u poruci na Telegramu.

„Nije lepo od Maska da se ovako ponaša. On od srca daje skupe poklone i onda ih daljinski deaktivira“, dodao je.

Kadirov je tvrdio da mu je vozilo dao Mask, dok je te navode Mask na društvenoj mreži Iks nazvao lažima.

Kadyrov is upset. He says Elon Musk has turned off his Cybertruck that he equipped with a machine gun and sent to war. He says that’s not a manly thing to do. „How could you do that, Elon?“ Kadyrov asks.

Elon Musk has confirmed that he did not send the vehicle to Kadyrov.

Why… https://t.co/58Gk2ZthqB pic.twitter.com/Obta3enOLV

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 19, 2024