Porodice Hoakina Gvaka i petoro drugih ubijenih koriste veštačku inteligenciju da naprave poruke sa glasovima svojih najmilijih koje šalju senatorima i članovima Predstavničkog doma koji podržavaju Nacionalno udruženje vlasnika oružja (NRA) i protive se strožijim zakonima o oružju, piše Glas Amerike (VOA).

Protest se vodi preko sajta The Shotline, na kome posetioci mogu da izaberu kojim političarima da pošalju poziv.

Kampanja je pokrenuta na Dan zaljubljenih jer je šesta godišnjica pucnjave u srednjoj školi Mardžori Stounmen Daglas, u kojoj su ubijeni 17-ogodišnji Oliver, 13 drugih učenika i troje nastavnika. Oliver je ubijen dok je ležao ranjen na podu, a smrtonosni metak mu je prošao kroz ruku koju je podigao dok je ubica pokušavao da uperi svoju poluautomatsku pušku AR-15.

Manuel i Patriša Oliver, Hoakinovi roditelji, kažu da je kampanja zasnovana na ideji da ako neko želi da se zakoni promene, prvi korak je da pozove predstavnike u zakonodavnom telu. Njih dvoje su imigranti iz Venecuele, koji su postali državljani SAD i žele da se zabrani prodaja oružja kao što je puška AR-15.

„Mi dolazimo iz zemlje gde je oružano nasilje problem, ali nikada nećete videti osobu od 19 godina kako ulazi sa puškom AR-15 u školu i puca u ljude. Postoji razlog za oružano nasilje u zemlji trećeg sveta. Nema razloga za oružano nasilje i toliki broj žrtava u Sjedinjenim Državama“, kaže Manuel Oliver.

Netradicionalne demonstracije

Posle Hoakinovog ubistva, njegovi roditelji i su osnovali Change the Ref, koja se sponzoriše sa March for Our Lives, grupom koju su kreirali učenici Stounmen Daglasa. Obe organizacije pozivaju mlade ljude na netradicionalne demonstracije poput telefonskih poziva putem veštačke inteligencije ili protesta u kome okupljeni leže kao da su ubijeni u lancu prodavnica koji daje donacije političarima koji podržavaju Nacionalno udruženje vlasnika oružja.

„Kada pokušate po starom, slušate stalno i iznova iste ljude koji vam drže predavanja sa istom statistikom, ništa se ne menja“, rekla je Patriša Oliver.

Da bi napravili snimke, Oliverovi i druge porodice dali su AI kompaniji tonski zapis svojih najmilijih i ona je ponovo napravila njihove glasove, uz podešavanje tona i poruke na osnovu predloga porodice.

Hoakinov AI glas se predstavi, a zatim između ostalog, kaže: „Mnoge učenike i nastavnike na Dan zaljubljenih ubila je osoba koja je imala AR-15, ali vas to ne zanima. Nikada nije. Nikad. Prošlo je šest godina, a ništa niste uradili. Ubijen sam tog dana u Parklendu. Moje telo je uništeno oružjem koje se koristi u ratu. Danas sam se vratio jer su moji roditelji koristili veštačku inteligenciju da ponovo naprave moj glas da te pozovu. I druge žrtve kao što sam ja će te zvati, iznova i iznova, da zahtevaju da nešto uradite. Koliko poziva će vam biti potrebno da se zabrinete? Koliko ćete mrtvih glasova čuti pre nego što konačno čujete?“.

NRA nije odgovarala na telefonske pozive i mejlove u kojima je tražen komentar.

Uključivanje u političku kampanju

Godine 2020. Oliverovi su koristili veštačku inteligenciju da naprave video snimak Hoakina koji poziva mlade glasače da izaberu kandidate koji podržavaju strože zakone o oružju. Kritičari su ih optužili da su politizovali njegovu smrt kako bi kršili prava vlasnika oružja koji poštuju zakon.

„Stavljaju reči u usta mrtvom detetu. Da mi je moj otac ovo uradio, proganjao bih ga do kraja života“, napisao je jedan korisnik na Jutjubu.

Oliverovi se ljute na ideju da ne znaju šta bi Hoakin rekao.

„Znam tačno šta je moj sin mislio“, rekao je Manuel. „Hoakin je imao dovoljno vremena da napiše svoje misli, svoje principe, svoje ideje, svoj način života, svoje snove, svoje ciljeve. Sve je na društvenim mrežama“.

Ceo tekst pročitajte na VOA