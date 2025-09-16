Bez prekida vatre u Pojasu Gaze.

Rat u Gazi

16.септембар 2025. B. B.

Komisija UN: Izrael je počinio genocid u Gazi

Izraelsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da kategorički odbacuje izveštaj Komisijе Ujedinjenih nacija za istragu, osuđujući ga kao „iskrivljen i lažan“