Izraelska vojska će pokušati da sasvim zauzme grad Gazu i to iako je generalštab imao primedbe. Rat u urbanim uslovima mogao bi da odnese još više života

Vrh izraelske armije bio je protiv misije u gradu Gazi, ali nije uspeo da se nametne u političkom vrhu.

Načelnik generalštaba Ejal Zamir je upozoravao da će operacija ugroziti i živote preostalih talaca u rukama Hamasa, za koje nije jasno gde se tačno nalaze, piše Dojče vele.

Neće izaći na dobro, kaže Hezi Nehama, grad Gaza je sasvim na severu. Ovaj bivši komandant brigade kaže da se izraelska vojska nikad ranije nije borila u tako gusto naseljenom području.

„Opasno je. Hamas se krije među stanovništvom. Ne dopušta civilima da odu i koristi ih kao ljudski štit“, kaže Nehama. Ginuće, dodaje, civili i mnogi vojnici. „Ovo je ludilo. Mislim da je greška.“

Šta je ideja?

Stručnjaci za urbano ratovanje sumnjaju da će Izrael ovako imati uspeha. Julijan Verner, sa Bundesverovog univerziteta u Minhenu, kaže da je grad preveliki, a broj izraelskih vojnika nedovoljan. „Kad zauzmu neku gradsku četvrt, moraće da krenu dalje.“

Verner ne vidi smislenu strategiju izraelskih vlasti. Kaže, Netanjahu stalno šalje vojnike da udaraju glavom u zid.

I Džon Spenser kaže da Izrael nema dovoljno vojnika za poduhvat. Spenser važi kao vodeći stručnjak za urbane borbe. Ali, ipak misli da je ispravan pokušaj da se Hamasu oduzme poslednje veliko pribežište.

„Činjenica da u misiju ide pet divizija je jasan znak da Izrael ozbiljno misli da stavi grad Gazu pod kontrolu“, navodi on.

Ali, malo je verovatno da će se tamo zadržati i trajno okupirati grad. „To ni izraelsko društvo ne želi, a sa rezervistima neće ići jer oni se mobilišu na oročeno vreme“, dodaje Spenser.

Ideja je, kaže, da se uništi poslednje utočište Hamasa.

Rat je buknuo kada je Hamas, koji EU, SAD i druge zemlje broje u terorističke organizacije, u oktobru 2023. godine izvršio teroristički napad na Izrael, usmrtivši oko 1.200 ljudi i odvodeći oko 250 talaca.

Od tada je u izraelskim udarima u Gazi ubijeno oko 65.000 ljudi, prema podacima lokalnih vlasti koje kontroliše Hamas. Većina žrtava su civili, mnogi su bili deca. Izrael se suočava i sa međunarodnim optužbama za genocid.

Opsada realnija?

Bivši izraelski oficir Nehama ne veruje u pobedu nad Hamasom u borbi po ulicama i zgradama.

Njegov predlog je da se najpre izraelska vojska pobrine za to da civili iz grada odu u sigurnu zonu sa dovoljno hrane. A da se onda preseče snabdevanje grada vodom. Da se ide na izgladnjivanje.

„Da vršimo opsadu grada u kojem je Hamas. Mislim da bi, najkasnije posle tri sedmice, hiljade terorista došlo do čekpointa jer su žedni“, kaže on. To je, uveren je, jedini način da se pobedi Hamas.

Danima hiljade vojnika van Pojasa Gaze uvežbava borbu u urbanim uslovima. Posmatrači veruju da će se narednih dana ofanziva pojačati.