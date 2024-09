Britanska princeza Kejt Midlton objavila je na svom zvaničnom nalogu na platformi Iks da je okončala hemoterapiju i da ne može da opiše olakšanje koje oseća zbog toga.

„“Proteklih devet meseci bili su neverovatno teški za nas kao porodicu. Život kakav poznajete može da se promeni u trenutku i morali smo da pronađemo način da plovimo kroz olujne vode i nepoznati put“, navela je ona.

Istakla je da je borba protiv kancera složeno, zastrašujuće i nepredvidivo putovanje za sve, a posebno za one koji su vam najbliži.

„To vas dovodi licem u lice sa vašim sopstvenim ranjivostima na način na koji nikada ranije niste razmišljali, a sa tim donosi i novu perspektivu o svemu“, napisala je Kejt Midlton.

Navela je da je protekli period pre svega podsetio nju i njenog supruga Vilijama da razmisle i da budu zahvalni na jednostavnim, ali važnim stvarima u životu, koje mnogi od nas često uzimaju zdravo za gotovo – jednostavno voleti i biti voljen.

A message from Catherine, The Princess of Wales

As the summer comes to an end, I cannot tell you what a relief it is to have finally completed my chemotherapy treatment.

The last nine months have been incredibly tough for us as a family. Life as you know it can change in an… pic.twitter.com/9S1W8sDHUL

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 9, 2024