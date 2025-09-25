Francuska

25.септембар 2025. B. B.

Nikola Sarkozi osuđen na pet godina zatvora

Sud je proglasio nekadašnjeg predsednika Francuske krivim za kriminalno udruživanje u zaveri od 2005. do 2007. godine zbog finansiranja njegove kampanje sredstvima iz Libije, a u zamenu za diplomatske usluge

Ujedinjene nacije

25.септембар 2025. I.M.

Tramp tvrdi da je meta trostruke sabotaže u UN

Donald Tramp je tokom Generalne skupštine UN prijavio kvarove na pokretnim stepenicama, teleprompteru i ozvučenju, nazvavši to „trostrukom sabotažom“. UN su najavile istragu

Svet: SAD i Velika Britanija

24.септембар 2025. Danica Ilić

Kad su vođe magarci

Kada su novinari američkom predsedniku postavili pitanje o Piteru Mendelsonu, “princu tame”, britanskom ambasadoru u SAD koji je povučen s funkcije nedugo pošto je na nju postavljen, Donalda Trampa je naprasno pogodila amnezija: kratko je odgovorio da ga se ne seća. Obojicu, međutim, povezuju bliske veze sa osuđenim seksualnim grabljivcem Džefrijem Epstinom

Rat u Gazi

24.септембар 2025. B. B.

Srbija ponovo apelovala da se oslobodi Alon Ohel

Roditelji Alona Ohela, državljanina Srbije kojeg je 7. oktobra 2023. godine kidnapovao Hamas, kažu da njihov sin gubi vid na desnom oku i zahtevaju da ga pregleda oftalmolog