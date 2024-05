U Holandiji je ova procedura odobrena od 2002. godine, ali se povela žučna rasprava o tome da li fizički zdravoj osobi treba odobriti „ubistvo iz milosrđa“.

Njen video u kom je saopštila da je dobila odobrenje za eutanaziju proširio se društvenim mrežama.

To je pokrenulo niz komentara na društvenim mrežama.

Lekarka koja se bavi palijativnom negom kaže da je ta vest ispunila ogromnom uznemirenošću. Ona kaže da je ovo duboka promena u evoluciji onog što biti doktor podrazumeva, a to je nenanošenje štete.

Jedan psihoterapeut je komentarisao:

„Niko me ne može ubediti da je to u redu“. Ima i oni korisnika koji smatraju da je to krajnja sloboda.

Uprkos višedecenijskim terapijama, ova žena odlučila je da se podvrgne eutanaziji, a primera radi, prošle godine je čak 138 osoba iz sličnih razloga svojevoljno prekinulo život.

O pitanju da da li je eutanazija zbog iscrpljujuće depresije konačan poraz medicine i psihoterapije pisao je novinar “Vremena” prošle sedmice, kada je ovim povodom pokrenuta važna i duboka društvena rasprava.

Bivši premijer i njegova supruga eutanazirani u 94. godini

U february ove godine bivši premijer Holadnije Drajs van Agt i njegova supruga takođe su eutanazirani u 94. godini.

Eutanazija je za osobe koje boluju od neizlečive bolesti i trpe nepodnošljive bolove prošle godine legalizovana i Portugalu.

Iako je predsednik Portugala Marselo Rebelo de Souza prethodna četiri puta, kada je parlament glasao „za” stavljao veto, na kraju se složio sa predlogom.

Samo portugalski državljani i osobe koje imaju prijavljen boravak pokriveni su novim zakonom, dok stranci neće moći da dolaze u Portugal i traže eutanaziju.

Zakon je usvojen sa 129 glasova za i 81 protiv, jedan je bio uzdržan.

Gde je sve dozvoljena asitencija pred smrt

Eutanazija je prethodno dozvoljena u Belgiji, Kanadi, Kolumbiji, Nemačkoj, Luksemburgu, Holandiji, Španiji, Australiji i na Novom Zelandu.

U Švajcarskoj je još od 1942. dozvoljena „asistencija“ odnosno pomoć drugog lica pred eutanaziju, ali aktivna eutanazija ne. Slično je u Austriji, Finskoj i Norveškoj.

Uvaženi švajcarski advokat Ludvig Mineli, već dugo godina pobornik je teze kako bi svaki čovek trebalo da ima slobodu da odluči sam kako će da premine.