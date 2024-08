Proiranski libanski pokret Hezbolah objavio je jutros da je prvi put lansirao desetine raketa „kaćuša“ na područje Beit Hilel u severnom Izraelu i da je to, kako se navodi, „odgovor na napade izraelskog neprijatelja“ na sela Kafr Kila i Deir Sarjan i ranjavanje civila, javljaju agencije.

U saopštenju se navodi da je Hezbolah „pogodio Beit Hillel po prvi put s desetinama raketa „kaćuša“.

Hezbolahova vojna informativna služba saopštila je na svom Telegram kanalu da su jedinice te grupe izvele prvi napad na naselje Bejt Hilel od eskalacije tenzija na libansko-izraelskoj granici.

Overnight, over 30 rockets were fired from #Lebanon at northern #Israel.

Iron done intercepted most of them. A few hit open fields.

No injuries.#October7massacre #Hezbollah #Hamas #Iran #Houthis #BringThemHome pic.twitter.com/y8r8mSoveo

— Erez Neumark 🇮🇱🇧🇪 (@ErezNeumark) August 4, 2024