U generalnom štrajku u Grčkoj učestvuju zaposleni u javnom sektoru, obrazovanju i saobraćaju, kao i taksisti

Grčka je 1. oktobra u 24-očasovnom generalnom štrajku koji su proglasila dva najveća sindikata GSEE i ADEDI u znak protesta protiv novog zakona o radu i kako bi se suprotstavili reformi koju zagovara konzervativna vlada Kirijakosa Micotakisa.

U štrajku učestvuju zaposleni u javnom sektoru, obrazovanju i saobraćaju, kao i taksisti, preneo je Katimerini.

Metro i tramvaj u Atini saobraćaće ograničeno, od devet do 17 časova, dok će autobusi i trolejbusi saobraćati sa prekidima.

Železnički i prigradski saobraćaj je potpuno obustavljen, a letovi nisu pogođeni nakon odluke suda da učešće kontrolora leta u štrajku proglasi nezakonitim.

“Fleksibilno” radno vreme

Sindikati odbacuju planove ministarka rada Niki Kerameos i pokušavaju da „miniraju“ nacrt zakona „o fleksibilnom radnom vremenu“, koji će se uskoro naći u parlamentarnoj proceduri.

Zato su pozvali na opšti štrajk ove srede 1. oktobra. Žele da parališu Grčku: brodovi bi trebalo da ostanu u lukama, avioni da ostanu prizemljeni na aerodromima, a vozovi koji i inače retko saobraćaju u toj zemlji, da ostanu na železničkim stanicama, piše Doje vele (DW)

Šestodnevna radna nedelja za zaposlene

I pre nacrta ovog novog zakona, konzervativna vlada premijera Kirjakosa Micotakisa pretvorila je grčko tržište rada u jedno od najfleksibilnijih u Evropi, piše DW. Od jula 2024. radnici u industriji, maloprodaji, poljoprivredi i nekim uslužnim delatnostima moraju da rade šest dana u nedelji – ako njihov poslodavac tako odluči. Za dodatni šesti dan plaća se dodatak u iznosu od 40 odsto dnevne zarade.

Iako je 40-časovna radna nedelja još uvek na snazi u Grčkoj, poslodavci smeju da zahtevaju do dva neplaćena sata prekovremenog rada dnevno tokom ograničenog perioda i zauzvrat radnicima ponude više slobodnog vremena. Iako se to (teoretski) dešava na dobrovoljnoj osnovi, u mnogim firmama radnici su praktično primorani da rade više sati bez ikakve naknade.

Ministarka rada takođe naglašava da bi radni dan od 13 sati trebalo da bude organizovan na dobrovoljnoj osnovi. Niko nije obavezan da radi prekovremeno.

No, može li neki zaposleni zaista da odbije ako se od njega zatraži prekovremeni rad?

Teodoros Kutrukis, profesor radnih odnosa na Univerzitetu Demokrit u Trakiji, kaže: „Ne. To se ne može učiniti bez posledica, jer radnik kao pojedinac ima minimalnu pregovaračku moć.“

Centralni protestni skupovi biće održani u Atini, na trgu Klaftmonos, u 11 časova, kao i u drugim većim gradovima širom zemlje.

Sindikati zahtevaju povlačenje predloga o produženju radnog dana, vraćanje 13. i 14. plate, kolektivne ugovore i smanjenje radne nedelje na 35 sati.

Izvor: RTS

