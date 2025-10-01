Policija

Bizarna hapšenja

30.септембар 2025. M. L. J.

Ko su Srbi koji su postavljali svinjske glave po džamijama

Bacali su zelenu boju na muzej Holokausta, nekoliko sinagoga i jevrejski restoran, lepili genocidni sadržaj, postavljali svinjske glava kod muslimanskih verskih objekata - uhapšeno je 11 osumnjičenih za špijunažu i širenje rasne diskriminacije u Francuskoj i Nemačkoj

SAD

29.септембар 2025. B. B.

Tramp: Blizu smo miru na Bliskom istoku

„Mi smo, u najmanju ruku, veoma, veoma blizu. Mislim da smo više nego veoma blizu“, rekao je predsednik SAD Donald Tramp nakon razgovora sa izraelskim premijerom Bendžaminom Netanjahuom