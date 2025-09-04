Guverner Ron DeSantis i državni sanitarni inspektor Džozef Ladapo najavili su ukidanje svih obaveznih vakcina na Floridi. Lekari upozoravaju da bi to moglo dovesti do povratka bolesti poput malih boginja i dečje paralize

Državni sanitarni inspektor Floride, Džozef Ladapo, uz podršku guvernera Rona DeSantisa, najavio je da će država ukinuti sve obavezne vakcinacije, uključujući i one koje su do sada bile preduslov za upis dece u škole. Ova odluka bi doprinela da Florida postane prva američka savezna država koja potpuno ukida medicinsku praksu vakcinacije, pronosi Njujork Tajms.

Ladapo je vakcinaciju uporedio sa „ropstvom“, tvrdeći da odluka o imunizaciji treba da bude isključivo lični i porodični izbor.

„Svaki od njih je pogrešan i obiluje porobljavanjem“, rekao je Ladapo, naglašavajući da obavezne vakcine narušavaju individualne slobode.

Oštre reakcije lekara i organizacija

Potez vlasti izazvao je burne reakcije stručne javnosti. Brojne zdravstvene organizacije upozorile su da bi ukidanje vakcinacije moglo da dovede do povratka bolesti poput malih boginja, zauški i dečje paralize, koje su decenijama bile pod kontrolom.

Američka medicinska asocijacija (AMA) saopštila je da je reč o „nezamislivom potezu koji ugrožava decu i zajednice“.

„Ovaj neviđeni korak može dovesti do porasta ozbiljnih bolesti koje su prethodno bile kontrolisane,“ navela je AMA u saopštenju.

Demokratska poslanica Ana Eskamani upozorila je da će deca, stariji i ranjivi građani biti direktno izloženi riziku: „Ako dozvolimo ovo, deca i najugroženiji stanovnici mogu biti direktno u opasnosti.“

Suprotne politike na Zapadu

U isto vreme, savezne države na američkoj Zapadnoj obali – Kalifornija, Oregon i Vašington – formirale su savez za očuvanje vakcinalnih preporuka zasnovanih na naučnim analizama, ističući da je zaštita javnog zdravlja prioritet.

Inicijativa sa Floride, ukoliko se sprovede u celosti, označila bi presedan u američkom zdravstvenom sistemu i otvorila pitanje da li će i druge konzervativne države slediti isti put.