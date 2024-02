Predsednik Evropskog saveta Šarl Mišel izjavio je da je 27 članica bloka postiglo dogovor da Ukrajini pruže dodatnih 50 milijardi evra (54 milijarde dolara) pomoći.

Dogovor, postignut na samitu lidera Evropske unije (EU) u Briselu 1. februara, bio je pod upitnikom zbog protivljenja Mađarske.

„Imamo dogovor…. Ovo se zaključava u postojanom, dugoročnom, predvidljivom finansiranju Ukrajine. EU preuzima vođstvo i odgovornost u podršci Ukrajini; znamo šta je pod rizikom“, napisao je Mišel u postu na mreži Iks.

