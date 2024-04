Izrael je jutros izveo napad na teritoriju Irana, rekao je neimenovani američki zvaničnik za CNN. To su potrvdili i drugi američki mediji.

Pre početka izraelskog udara, očekivanje SAD-a bilo je da Izrael neće gađati civilne ili nuklearne objekte, rekao je drugi visoki zvaničnik SAD.

CNN je prethodno izvestio da je Izrael poručio SAD da će njihov odgovor biti ograničenog obima.

Opseg meta „nikada nije precizno naveden, ali nuklearne i civilne lokacije očigledno nisu bile u toj kategoriji“, dodao je drugi zvaničnik.

SAD je pozivao Izrael da ne odgovara na iranski napad prošlog vikenda, koji je predsednik Džo Bajden nazvao „nezapamćenim“.

The Israeli military launched airstrikes near Isfahan and Natanz, targeting Iran’s nuclear facilities. The reactions of Russia and China are anticipated to be significant in this situation #IranIsraelConflict #iran #Israel #IsraelIranWar pic.twitter.com/Ek7bqw87v9

Aktivirana iranska PVO iznad Isfahana, nukelarke bezbedne

Nakon napada, Iran je aktivirao protivvazdušnu odbranu iznad grada Isfahana udaljenom oko 350 kilometara od Teherana. Čule su se eksplozije, prenela je državna novinska agencija IRNA.

U Isfahanu se nalaze baze iranskog ratnog vazduhoplovstva, kao i postrojenja koja se dovode u vezu sa iranskim nuklearnim programom.

Kako navodi AP, nije potvrđeno da li je Iran bio napadnut, ali su tenzije velike između Jerusalima i Teherana nakon iranskog napada na Izrael 13. aprila, u kojem je učestvovalo više od 300 dronova i balističkih i krstarećih raketa.

IRNA navodi da je PVO dejstvovao u nekoliko iranskih pokrajina, ne navodeći zbog čega. Izrael je poručio da će se osvetiti za napad Irana, dok su izraelski saveznici apelovali da ne uzvraća na napad kako se ne bi proširio konflikt.

Novinska agencija Tasnim prenela je da su iranska nuklearna postrojenja bezbedna i netaknuta.

Iranski mediji: Iran je bezbedan

Iranski mediji objavili su video sa jednog od trgova u gradu Ishafan, i navode da je Iran bezbedan zahvaljujući protivvazdušnoj odbrani

IAEA: Nema šteta na nuklearnim objektima u Iranu

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) saopštila je da nema štete na iranskim nuklearnim postrojenjima.

„Nastavljamo da pratimo situaciju i pozivamo obe strane na ekstremnu uzdržanost. Nuklearni objekti nikada ne bi smeli da budu meta u vojnim sukobima“, piše u saopštenju IAEA-a na Iksu (Tviteru).

IAEA can confirm that there is no damage to #Iran’s nuclear sites. DG @rafaelmgrossi continues to call for extreme restraint from everybody and reiterates that nuclear facilities should never be a target in military conflicts. IAEA is monitoring the situation very closely. pic.twitter.com/4F7pAlNjWM

— IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) April 19, 2024