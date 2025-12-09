Najstariji projekat socijalnog stanovanja na svetu

08.decembar 2025. Ana Lage / DW

DW: Kirija za stan od 88 evro centi

Da biste imali pravo da živite u ovom naselju, morate da budete katolik, socijalno ugrožena osoba i da ste iz Augsburga. Danas u ovom naselju živi oko 150 ljudi