Pad isporuka u SAD od skoro 30 odsto nije sprečio Kinu da u novembru ponovo poveća izvoz i zabeleži istorijski trgovinski suficit, oslanjajući se na tržišta Jugoistočne Azije, Afrike i Evropske unije

Kina je od početka ove godine do 1. decembra ostvarila trgovinski suficit u iznosu od 1,08 biliona (1.080) milijardi dolara, što je apsolutni rekord, a više je za 16 milijardi dolara od trgovinskog suficita u celoj prošloj godini, saopštila je državna carinska služba.

Nakon neočekivanog pada u oktobru, u novembru je izvoz iz Kine ponovo zabeležio rast, iako su isporuke u Sjedinjene Američke Države smanjene za skoro 29 odsto u odnosu na prethodnu godinu, prenosi CNN.

Ukupan izvoz iz Kine bio je 5,9 odsto veći nego prošle godine u novembru i dostigao je 330,3 milijarde dolara, dok je u oktobru bilo zabeleženo smanjenje izvoza za 1,1 odsto, pokazuju danas objavljeni podaci carine. Dok je izvoz iz Kine u SAD bio u padu tokom većeg dela godine, isporuke su porasle ka drugim destinacijama, uključujući Jugoistočnu Aziju, Afriku, Latinsku Ameriku i Evropsku uniju. Kineski uvoz je u novembru povećan za 1,9 odsto i iznosio je 218,6 milijardi dolara, što je povećanje u odnosu na oktobar, kada je uvoz rastao jedan odsto.

Fabričke aktivnosti u Kini u novembru su smanjene osmi mesec zaredom, a ekonomisti su rekli da je još rano utvrditi da li je došlo do stvarnog oporavka spoljne potražnje nakon trgovinskog primirja između SAD i Kine.

Ispunjenje cilja ekonomskog rasta od oko pet odsto u ovoj godini

S obzirom na to da je izvoz i dalje snažan, ekonomisti očekuju da će Kina manje-više ispuniti svoj cilj ekonomskog rasta od oko pet odsto u ovoj godini.

Kineski lideri su nakon sastanka na visokom nivou u oktobru istakli fokus na naprednu proizvodnju u narednih pet godina.

U Pekingu je održan godišnji sastanak o ekonomskom planiranju, koji je predvodio predsednik Si Đinping, kako bi se mapirali planovi ekonomskog rasta za 2026. godinu, a kineski lideri su ponovili fokus na „teženju napretka, uz obezbeđivanje stabilnosti“.

Morgan Stenli predviđa da će do 2030. godine tržišni udeo Kine u globalnom izvozu dostići 16,5 procenata, u odnosu na trenutnih oko 15 odsto, podstaknut njenom prednošću u naprednoj proizvodnji i sektorima sa visokim rastom, kao što su električna vozila, robotika i baterije.

Izvor: FoNet