Marija Korina Mačado, dobitnica Nobelove nagrade za mir, neće putovati u Oslo zbog zabrane vlasti Venecuele. Predsednik Nikolas Maduro nazvao ju je "demonskom vešticom"

Venecuelanska opoziciona liderka Marija Korina Mačado (58) neće prisustvovati ceremoniji uručenja Nobelove nagrade za mir u Oslu, saopštio je direktor Norveškog Nobelovog instituta Kristian Berg Harpviken.

Direktor Nobelovog instituta kazao je javnom servisu NRK da Marija Korina Mačado nije u Oslu i da će nagradu primiti njena ćerka, javlja AP. Venecuelanske vlasti su joj pre više od decenije zabranile da napusti zemlju, a ona se krije već gotovo godinu dana i nije poznato gde se trenutno nalazi, podseća Rojters.

„Na teret su mi stavili sve moguće zločine, čak i terorizam. Maduro je rekao da će me ubiti”, izjavila je Mačado za NRK.

Opozicionarka je Nobelovu nagradu posvetila „napaćenom narodu Venecuele“ kao i predsedniku SAD Donaldu Trampu zbog njegove podrške venecuelanskoj opoziciji. Maduro ju je na to nazvao „demonskom vešticom“.

Norveški Nobelov institut pozvao ju je u Oslo na uručenje Nobelove nagrade za mir u prisustvu kralja Haralda, kraljice Sonje i latinoameričkih lidera, uključujući predsednike Argentine i Ekvadora Havijera Mileija i Danijela Nobou.

Dan uči ceremonije dodele Nobelove nagrade otkazana je planirana konferencija za novinare Marije Korine Mačado, nakon višečasovnog kašnjenja.

Ona je trebalo da održi tradicionalnu konferenciju za novinare dan pre zvaničnog uručenja nagrade, ali je taj događaj za vreme ručka odložen bez objašnjenja, nakon čega je Norveški Nobelov institut – tri sata nakon zakazanog vremena, objavio da konferencija neće biti održana.

„Marija Korina Mačado je sama u intervjuima izjavila koliko će putovanje u Oslo biti izazovno“, naveo je Norveški institut, dodajući da ne može dati „nikakve dodatne informacije o tome kada i kako će stići na ceremoniju dodele Nobelove nagrade za mir“.

Marija Korina Mačado dobila je Nobelovu nagradu za mir uz obrazloženje da je doprinela borbi za postizanje demokratske tranzicije u svojoj zemlji, a opisana je kao žena „koja održava plamen demokratije usred rastuće tame“.

Ona je poslednji put viđena u javnosti 9. januara, kada je bila kratko pritvorena nakon što se pridružila pristalicama na protestu u Karakasu.

Izvor: FoNet