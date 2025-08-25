U eksploziji boce za ronjenje nadomak plaže u mestu Krimovica fragmenti boce za ronjenje su na većoj udaljenosti pogodili dečaka kome je amputirana šaka

Dečaku (14) koji je u nedelju teško povređen u eksplozji ronilačke boce u mestu Krimovica na crnogorskom primorju amputirana je šaka, a zbog dva teška krivična dela koja se dovode u vezu s tom nesrećom uhapšen je državljanin Srbije M.B. (45), saopštila je Uprava policije Crne Gore.

Uhapšeni M. B. se sumnjiči za teška dela protiv opšte sigurnosti u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljeno bavljenje privrednom, bankarskom, berzanskom i delatnošću osiguranja.

On se tereti da je „opšteopasnom radnjom i opšteopasnim sredstvom izazvao opasnost za život ili telo ljudi na jednoj plaži u mestu Krimovica, dok se – bez registracije ili odobrenja – bavio privrednom ili drugom delatnošću“, zbog čega je „nastupila teška telesna povreda jedne maloletne osobe“, navodi se u saopštenju policije.

Tužilac Osnovnog državnog tužilaštv u Kotoru je obavio uviđaj u prisustvu veštaka mašinske struke, a po nalogu postupajućeg tužioca, M.B. je uhapšen.

U eksploziji boce za ronjenje nadomak plaže u mestu Krimovica prilikom detonacije fragmenti boce su na većoj udaljenosti pogodili dečaka kome je amputirana šaka, а zbog lakših povreda lekarsku pomoći zatražile su još dve osobe.

Dečak (14) se nalazio najmanje 50 metara vazdušne linije od mesta gde je ronilačka boca eksplodirala, ali ga je metal koji je odleteo, pogodio u zglob ruke. On je nakon ukazane pomoći u Kliničko-bolničkom centru u Kotoru, prebačen u risansku bolnicu. Reč je o turisti iz inostranstva, poreklom iz Crne Gore.

U Hitnu pomoć u Budvi javila se još jedna maloletna osoba iz Srbije, sa lakšim povredama.