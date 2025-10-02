Incident, koji se dogodio na Jom Kipur, najsvetiji dan u jevrejskom kalendaru, navodno je okončan nakon što je muškarca, za koga se veruje da je počinilac, upucala policija

Dve osobe su ubijene, a tri ozbiljno povređena nakon što je napadač automobilom uleteo među ljude, a zatim jednog muškarca izbo nožem ispred sinagoge na severu Mančestera.

Policija Mančestera saopštila je da je troje ljudi „u teškom stanju“, piše BBC.

„Veliki broj ljudi koji su se u vreme incidenta molili u sinagogi zadržan je unutra dok je neposredna oblast obezbeđena, ali su od tada evakuisani“, navela je policija

Policija Mančestera je saopštila da ih je u sinagogu pozvala jedna građanka nešto posle 9.30 sati i navela da je videla kako se muškarac automobilo zaleteo ka građanima, a jadnog muškarca izbo nožem.

Nekoliko minuta kasnije policajci sa vatrenim oružjem ispalili hice.

„Jedan muškarac je upucan, veruje se da je počinilac“, navodi izvor AP.

Foto: Peter Byrne/PA via AP Mesto napada u Mančesteru

U bolnicu su primljene četiri osobe lečene zbog povreda izazvanih udarcem vozila i ubodnim ranama.

Policija je saopštila da je aktivirala šifru Platon, nacionalnu šifru koju koriste policija i službe hitne pomoći kada reaguju na „pljačkaški i teroristički napad“. Međutim, to ne znači da je incident kvalifikovan kao teroristički akt.

Endi Bernam, gradonačelnik Mančestera, rekao je za BBC radio da je „neposredna opasnost izgleda prošla“.

Britanski premijer Kir Starmer, koji je na samitu evropskih lidera u Kopenhagenu, rekao je u objavi na Iksu da je „zapanjen“ napadom.

„Činjenica da se ovo dogodilo na Jom Kipur, najsvetiji dan u jevrejskom kalendaru, čini ga još strašnijim“, rekao je.

Starmer se vraća sa samita da bi predsedavao sastankom vladinog odbora za vanredne situacije, COBRA.

Dejv Rič iz organizacije Community Security Trust, dobrotvorne organizacije koja prati antisemitizam u Velikoj Britaniji, rekao je da je Jom Kipur najsvetiji dan u jevrejskoj godini.

„To je veoma svečan dan i sinagoge širom zemlje će biti pune tokom celog dana“, rekao je.

Rekao je da „uvek postoji značajna bezbednosna saradnja“ između policije i organizacije širom jevrejske zajednice tokom svih većih jevrejskih praznika.

Mančester je bio mesto najsmrtonosnijeg napada u Britaniji poslednjih godina, samoubilačkog bombaškog napada 2017. godine na koncertu Arijane Grande u kojem je poginulo 22 ljudi.

Izvor: AP

