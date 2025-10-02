Incident, koji se dogodio na Jom Kipur, najsvetiji dan u jevrejskom kalendaru, navodno je okončan nakon što je muškarca, za koga se veruje da je počinilac, upucala policija
Dve osobe su ubijene, a tri ozbiljno povređena nakon što je napadač automobilom uleteo među ljude, a zatim jednog muškarca izbo nožem ispred sinagoge na severu Mančestera.
Policija Mančestera saopštila je da je troje ljudi „u teškom stanju“, piše BBC.
„Veliki broj ljudi koji su se u vreme incidenta molili u sinagogi zadržan je unutra dok je neposredna oblast obezbeđena, ali su od tada evakuisani“, navela je policija
Incident koji se dogodio na Jom Kipur, najsvetiji dan u jevrejskom kalendaru, navodno je okončan nakon što je muškarca, za koga se veruje da je počinilac, upucala policija.
Policija Mančestera je saopštila da ih je u sinagogu pozvala jedna građanka nešto posle 9.30 sati i navela da je videla kako se muškarac automobilo zaleteo ka građanima, a jadnog muškarca izbo nožem.
Nekoliko minuta kasnije policajci sa vatrenim oružjem ispalili hice.
„Jedan muškarac je upucan, veruje se da je počinilac“, navodi izvor AP.
Foto: Peter Byrne/PA via APMesto napada u Mančesteru
U bolnicu su primljene četiri osobe lečene zbog povreda izazvanih udarcem vozila i ubodnim ranama.
Policija je saopštila da je aktivirala šifru Platon, nacionalnu šifru koju koriste policija i službe hitne pomoći kada reaguju na „pljačkaški i teroristički napad“. Međutim, to ne znači da je incident kvalifikovan kao teroristički akt.
Endi Bernam, gradonačelnik Mančestera, rekao je za BBC radio da je „neposredna opasnost izgleda prošla“.
Britanski premijer Kir Starmer, koji je na samitu evropskih lidera u Kopenhagenu, rekao je u objavi na Iksu da je „zapanjen“ napadom.
„Činjenica da se ovo dogodilo na Jom Kipur, najsvetiji dan u jevrejskom kalendaru, čini ga još strašnijim“, rekao je.
Foto: Peter Byrne/PA via APMesto napada u Mančesteru
Starmer se vraća sa samita da bi predsedavao sastankom vladinog odbora za vanredne situacije, COBRA.
Dejv Rič iz organizacije Community Security Trust, dobrotvorne organizacije koja prati antisemitizam u Velikoj Britaniji, rekao je da je Jom Kipur najsvetiji dan u jevrejskoj godini.
„To je veoma svečan dan i sinagoge širom zemlje će biti pune tokom celog dana“, rekao je.
Rekao je da „uvek postoji značajna bezbednosna saradnja“ između policije i organizacije širom jevrejske zajednice tokom svih većih jevrejskih praznika.
Mančester je bio mesto najsmrtonosnijeg napada u Britaniji poslednjih godina, samoubilačkog bombaškog napada 2017. godine na koncertu Arijane Grande u kojem je poginulo 22 ljudi.
U sredu uveče (1. oktobra) izraelska ratna mornarica zaustavila je više brodova na kojima su bili propalestinski aktivisti sa hiumanotarnom pomoći za Pojas Gaze, a među njima i student Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu Ognjen Marković. Svi aktivisti biće deportovani u Evropu, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Izraela
Uz podršku Irana i Kine, Rusija je polako povećavala kapacitete za proizvodnju dronova i u septembru 2024. godine imala je sposobnost da mesečno upotrebi oko 1000 tih letelica. Krajem prošle godine zabeležen je napad u kojem je upotrebljeno čak 188 dronova, dok je u maju ove godine u jednom slučaju na ukrajinske ciljeve poslato čak 500 tih letelica. Računa se da je krajem leta ruska vojska dostigla mogućnost da mesečno upotrebi čak 6000 većih dronova. Ako se u obzir uzme i godišnja proizvodnja od oko milion malih i mikro FPV dronova, jedini ograničavajući faktor postaje broj operatera, a ne broj dronova
Ubistvo Čarlija Kirka prekretnica je u istoriji zemlje s obzirom da veliki deo republikanskog establišmenta želi da ide korak dalje od onoga čemu su i sami bili izloženi prethodnih godina: u obračunu sa neistomišljenicima koriste se državne institucije
Obraćajući se generalima i admiralima predsednik SAD Donald Tramp pratktično je najavio militarizaciju Amerike i politizaciju vojske. Trupe hoće da šalje u gradove kojima rukovode demokrate da u njima „zavedu red“
Kao što Vučić govori o dijalogu, Dačić i Vasiljević zbore o zakonu, borbi protiv kriminala i policiji od koje „ni jedne nema bolje“. Reč je o čistom fejku, kao što je i sve ostalo pod naprednjačkim režimom
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.