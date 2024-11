Premijer Izraela zbog naloga za hapšenje Međunarodnog krivičnog suda u Hagu svakako neće putovati ni u jednu od 124 zemlje potpisnice Rimskog statuta, ali se to ne odnosi na Sjedinjene Američke Države, odakle je već dobio veliku podršku, ukazao je spoljnopolitički komentator Boško Jakšić

Nalog za hapšenje premijera Izraela Benjamina Netanjahua koji je izdao Međunarodni krivični sud (MKS) ozbiljno komplikuje političke i diplomatske odnose Izraela sa svetom, dodatno gura Izrael u izolaciju, a mogao bi da ima ima i konkretnu posledicu – da faktički ohrabri deo zapadnih zemalja u kojima se tražila obustava isporuka oružja Izraelu, izjavio je „Vremenu“ spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.

„Netanjahu svakako neće putovati ni u jednu od 124 zemlje koje su potpisnice Rimskog statuta po kome je formiran MKS u Hagu, ali se to ne odnosi na Sjedinjene Američke Države, odakle je već dobio veliku podršku. Predsednik SAD Džozef Bajden je nazvao odluku MKS u Hagu nečuvenom, i sasvim je izvesno da će kada Donald Tramp bude preuzeo dužnost biti pokrenuta velika ofanziva i kampanja protiv MKS“, ocenio je Jakšić.

Nalog nije iznenađenje

On je istakao da nalog za hapšenje nije iznenađenje, jer je MKS ranije tražio da bude raspisana poternica za Netanjahuom, pa je sada otišao samo korak dalje.

„Sud u Hagu nastavlja sa svojim redovnim aktivnostima, postojali su nalozi za hapšenje i za bivše lidere Hamasa Jahja Sinvar i Ismail Hanije, ali je njih u međuvremenu likvidirao Izrael, tako da je Netanjahu sada prvi na udaru“, rekao je Jakšić.

On je ocenio da bi i optužnica zbog načina vođenja rata u Gazi mogla da bude proširina i na ponašanje Izraela na okupiranoj Zapadnoj obali, „gde se svakodnevno represijom krše pravila rata u obračunima sa Palestincima“.

Jakšić je ukazao da je MKS faktički od maja, kada je tražio raspisivanje poternicu za Netanjahuom, dao Izraelu neko vreme da pokrene istrag o Netanjahuu, ali da do toga nije došlo, pa je aktiviran nalog za hapšenje.

„Ne znamo o kojim se konkretnim zločinima radi, ali je potpuno izvesno da se zločini zbog kojih je izdat nalog za Netanjahuovo hapšenje i dan-danas čine po Gazi, od masovnih ubijanja civila po takozvanim zaštićenim zonama, preko sistematskog izgladnjivanja, do blokade dotura međunarodne pomoći“, rekao je Jakšić.

Problemi i sa izraelskim sudovima

Podsetio je da Netanjahua u Izraelu već očekuju tri odvojena sudska procesa za korupciju, nepoštovanje javne funkcije i prevaru.

„Sve se više aktivira i pitanje njegove odgovornosti uoči 7. oktobra 2023. godine, jer je šef izraelske obaveštajne službe Šin Bet saopštio da je još u septembru te godine upozoravao Netanjahua da predstoji neka akcija Hamasa. O tome se raspravljalo i u Knesetu, ali je Netanjahu sve to ignorisao, i sprečio formiranje državne komisije koja bi se bavila pitanjem, ali nije sprečio formiranje nezavisne komisije koja itekako istražuje njegovu odgovornost“, rekao je Jakšić.

„Netanjahu i dalje namerava da vodi rat u Gazi”

On je ranije u podkastu „Ova situacija“ u produkciji nedeljnika „Vreme“ rekao da od ratova na Bliskom istoku, u Gazi i Libanu, i u Ukrajini, ozbiljne izglede da se zaustavi ima samo rat u Libanu, i to tako što bi uz posredovanje SAD bio potpisan sporazum između Izraela i Hezbolaha.

„Netanjahu i dalje namerava da vodi rat u Gazi, a njegovi koalicioni partneri, koji su strašni ekstreminsti, i nacionalistički i cionistički, traže da se pola Pojasa Gaze faktički anektira, da se tamo obnove jevrejska naselja od kako se Izrael odande povukao 2005. godine“, naveo je Jakšić.

Dodao je da se javlja „i naš prijatelj i investitor“ Džared Kušner koji bi da gradi tamo, jer je sredozemnu obalu i enklave Gaze prepoznao kao savršeno mesto da pravi hotele kao u Hugradi i Šarm el Šeiku.

Nerealan Trampov plan

Jakšić je istakao i da plan novoizabranog predsednika SAD Donalda Trampa da reši problem rata u Ukrajini za 24 sata zvuči nerealno kao i „plan pobede“ predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog.

„Ne može Ukrajina da pobedi Rusiju, to je nerealno, niti Tramp može da reši problem za 24 sata. Po onome što se zna, on bi da zamrzne konlikt u sadašnjim linijama fronta, prema kojima 18 odsto teritorije Ukrajine pripada Rusima“, naveo je Jakšić.

Dodao je da bi to trebalo da znači da se Ukrajina pomiri s tim, i da joj se onda kroz pregovore vrati deo te teritorije, a da Rusija i dalje zauzima sedam, osam ili 10 odsto teritorije Rusije, i da se Ukrajina saglasi sa tim da je izgubila teritoriju.

„Mislim da će Ukrajina ostati bez dela svoje teritorije na samom istoku, kada se rat bude završio, da će to proći kao Krim, koji prošao bez reakcije Zapada“, rekao je Jakšić.

Bajden hoće da „uvali vruć krompir“ Trampu

On je naveo da agresija započeta u februaru 2022. godine nije prošla bez reakcije Zapada, ali da i Zapad i Rusija vrlo vešto eksploatišu unutrašnje podele Ukrajine za sopstvene interese.

„Ovo što je uradio predsednik SAD Džozef Bajden sa raketama dugog dometa suviše je rizično, i to je njegova osveta Donaldu Trampu, da mu uvali vruć krompir pre 20. januara, i to zaista može da eskalira situaciju, imajući u vidu da je Rusija najavila da menja svoju nuklearnu doktrinu, i to tako da će na napade ne-nuklearnim oružjem uzvratiti taktičkim nuklearnim oružjem“, rekao je Jakšić.

„Jadni Ukrajinci“

On je istakao da će Tramp odluku o dozvoli Ukrajini da koristi rakete dugog dometa verovatno ukinuti.

„Tramp može da proda Zelenskog. To ne bi bilo prvi put da veliki prodaju druge, od Sadama Huseina do Slobodana Miloševića, koji je bio garant bezbednosti, ali ovo je drugačije i ozbiljnije. Međutim, sada nema interesa za mir, jer zašto bi potpisao mir kada su njegove snage u napredovanju. On može da uzme još ukrajinske teritorije, pa da stih pozicija pregovara, tako da – jadni Ukrajinci“, ocenio je Jakšić.

On je zaključio da se Ukrajina naoružava „toliko da može da vodi rat, ali ne toliko da može da povrati sve svoje teritorije“.