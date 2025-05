Plej-of NBA lige ulazi u završnicu, a već sada je poznato da će titula otići tamo gde nije bila odavno, ili nije nikada.

U finalima konferencija (do četiri pobede) Oklashoma Siti vodi 2:0 protiv Minesote na Zapadu. Na Istoku je Indijana povela 2:0 protiv Njujorka.

U ovom društvu titulom mogu da se pohvale samo Njujorčani, mada su je i oni poslednji put ostvarili davne 1973. godine.

NBA je uspela u svojoj nameri da spreči pravljenje „supertimova“ i poveća kompetitivnost, o čemu govori podatak da je ovo prvi put u istoriji lige da će u sedam sezona NBA imati sedam različitih šampiona. Daleko više timova uoči plej-ofa figurišu kao potencijalni prvaci, što ranije nije bio slučaj, već su se lako mogli predvideti ishodi, pa čak i tačni rezultati pojedinih serija, a do samog kraja su obično išli najveći favoriti.

Since 1997-98, teams are 4-1,640 when trailing by 7+ in the final minute of the 4th quarter/OT in the playoffs.

The Pacers account for THREE of those wins.

ALL in these playoffs. pic.twitter.com/sxoB86slFJ

