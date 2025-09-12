Svetski poznati strit-art umetnik Benksi bi konačno mogao da otkrije svoj identitet nakon što je policija pokrenula istragu o njegovom najnovijem umetničkom delu na Kraljevskom sudu pravde u Londonu

Ulični umetnik Benski je uspeo da zadrži svoj identitet u tajnosti od svog pojavljivanja sredinom devedesetih, ali će možda morati da otrkije ko je zbog murala „Kraljevski sudovi pravde. London“.

Policija Londona ispituje nedavni Benskijev rad, na kojem je prikazan sudija koji tuče demonstranta koji drži transparent isprskan krvlju. Ovaj mural mogao bi umetnika da izvede pred sud gde bi njegovo ime bilo otkriveno javnosti.

Veruje se da je delo komentar na masovna hapšenja demonstranata koji podržavaju „Akciju za Palestinu“. Pojavilo se nakon što je u subotu uhapšeno skoro 900 ljudi zbog protesta protiv vladine zabrane ovog skupa.

Prekrečeno

Umetničko delo je brzo prekriveno velikim crnim plastičnim pločama i sa dve metalne barijere, a čuvaju ga službenici obezbeđenja.

Britain Art Banksy Prekrečen mural; Foto: Danny Halpin/PA via AP

Benksi je stekao popularnost kao neko ko se kroz svoju umetnost suprotstavio liberalkapitalizmu, konzumerizmu i svim sistemima moći koji karakterišu današnje globalno društvo. Birajući da ostane anoniman, na početku karijere kako ne bi bio uhapšen, a kasnije kako bi osigurao svoju nezavisnost, Benksi je danas najpoznatiji ulični umetnik na svetu, a njegovi radovi dostigli su astronomsku vrednost. Recimo, njegova slika Devojka sa balonom, koja je zauzela centralno mesto u muzeju Mudek, a koja je nedavno izazvala kontroverze u poznatoj aukcijskoj kući „Sodebi“ u Londonu, prodata je za milion funti. Inače slika je simbol kampanje za podršku žrtvama rata u Siriji, a voljom umetnika posle samouništenja dobila je naziv Ljubav je u kanti.